L’artista de música urbanaha publicat aquest dimarts Supermercat (Halley Records), una nova cançó amb pinzellades de. Sota la producció d’, Lildami narra una història d’amor en un supermercat.“Una metàfora que pretén explicar que quan menys t’ho esperes, l’amor truca a la porta”, ha explicat el cantant. La peça audiovisual compta amb aparicions de companys seus del programa Eufòria comi el productor Sr. Chen i la cantant Sara Roy. El vídeoclip de la cançó ja es pot veure a YouTube (a sobre).El videoclip de Supermercat ha estat realitzat per, el seu fotògraf de capçalera, i el mateix Lildami que han plasmat en imatges aquesta història d’amor romàntic i espontani en un. “Parla d’una persona que ja no creu en l’amor”, ha apuntat, però de sobte pot “sentir com n’és de maco enamorar-se de cop en un espai ràndom i allunyat del Tinder, que pot ser qualsevol de la nostra quotidianitat”.El terrassenc ha descrit el seu estil com "la música aquàtica", amb la barreja dels gèneres musicals -i bèsties aquàtiques- pop i rap, un estil que ha estat dominant en els seus dos discos d’estudi –Flors mentre visqui (2019) i Viatge en espiral (2021)- i l’EP en constant construcció, Cal Damià.La cançó Supermercat també s’ha publicat a un mes de la celebració del Maleducats, el Festival Internacional de Música Urbana, que Lildami inspira i impulsa amb la intenció de programar els grans artistes del gènere a Catalunya. Serà el 15 i 16 de juliol a la Masia Els Bellots de Terrassa i ja estan anunciats els argentins, els artistes de l’escena estatali els catalansi el propi Lildami.

