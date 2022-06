La piscina d'un hotel de Barcelona, entre les millors d'Europa

És força habitual veure rànquings sobre les millorso les millorsper visitar a l', però s'havia vist en poques ocasions una classificació sobre les millors. El portal Best European Destinations ha fet una selecció de les millors d'i una d'elles és catalana, concretament està situada en un hotel de la ciutat deEs tracta de la piscina del, un allotjament de cinc estrelles situat a la Via Laietana de la capital catalana. El lloc web el defineix com una "casa al cor de Barcelona" i en destaca la comoditat d'un hotel decombinat amb una sensació d'"estil i". Des de la terrassa i la piscina de l'hotel es pot accedir a una vista espectacular de la capital catalana.De l'hotel també se'n destaca la bona ubicació, fent reverència al barri, a la catedral de Barcelona, a les antigues muralles de la ciutat o al. El Grand Hotel Central té 147 habitacions d'estili recentment remodelades i el restaurantde Ramon Freixa, un xef català que actualment té dues estrellesPel que fa a la resta de piscines que conformen el rànquing en primera posició hi ha la de l'hotel(Porto, Portugal), i la succeeixen les piscines del B2 Boutique Hotel & Spa (Zuric, Suïssa), Aspria Louise - Steigenberger Wiltcher's (Brussel·les),(París),(Atenes),(Alps suïssos) iHotel (Madeira, Portugal).

