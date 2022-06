Illa es reuneix amb Lambán a Saragossa pels Jocs d'Hivern

Con @salvadorilla, Primer Secretario del @socialistes_cat Le explico la posición del @GobAragon sobre los #Juegos2030: han de ser en pie de igualdad entre Aragón y Cataluña, con un reparto justo de pruebas y subsedes. Ha de ser una candidatura de #España. Si no, no. Lo entiende pic.twitter.com/duMuWsRT7Q — Javier Lambán (@JLambanM) June 14, 2022

Trobada entrepels. El primer secretari deli el president de l'Aragó s'han reunit aquest dimarts durant una visita del cap de l'oposició català a Saragossa. Ho ha explicat en una roda de premsa al Parlament el portaveu adjunt del PSC a la cambra,, que ha assegurat que la trobada s'ha produït amb cordialitat, "bona sintonia" i clima d'entesa i acord.Tots dos dirigents socialistes han abordat diversos assumptes en la reunió, com intentar treballar per a un acord per unaconjunta, en una trobada que s'ha allargat uns 40 minuts a la seu delde l', segons han detallat fonts del PSC. La reunió s'ha produït després que Illa ha participat en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), en el qual ha assegurat quei Aragó poden elaborar una "bona candidatura" per als Jocs d'Hivern.Moreno ha insistit que una candidatura conjunta és la millor opció: "Si anemserem més", per la qual cosa ha descartat valorar, com que Catalunya presenti una candidatura en solitari o posposar el projecte a edicions posteriors a la del 2030. A més, ha reiterat que el més intel·ligent per part de tothom és sumar esforços, per la qual cosa ha demanat a Lambán ique facin tots els esforços possibles.

