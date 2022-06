Un menor es cola al macrocomplex de la policia espanyola a Madrid i roba dues pistoles

Problema de seguretat alcentral de la. Agents del mateix cos policial han detingut un menor d'edat per colar-se en aquest espai per robar dues. Els fets van ocórrer el diumenge passat després que l'autor saltés una de les tanques del macrocomplex, situat al barri madrileny de. Les armes han estat recuperades, segons informen fonts policials.Lade la policia espanyola ha obert una investigació per esclarir com el menor va aconseguir accedir al lloc i fer-se amb dues armes, mentre que el sindicat, majoritari al cos policial de l'Estat, ha vinculat els fets a la falta d'agents, cosa que, segons creuen, deriva en "bretxes de".Segons les primeres investigacions, el jove va accedir a lessaltant el mur que envolta el complex, teòricament un dels més segurs de la policia espanyola, ja que acull les instal·lacions dels, a més d'altres unitats vinculades a les comissaries generals de la policia judicial o de la científica.Les mateixes investigacions apunten que el jove va aconseguir entrar al macrocomplex sense que saltessin lesi va rebentar diversesdel vestidor dels agents. D'allà va ser d'on va treure les armes, carregadors i altres objectes policials sostrets. Lluny de ser arrestat en el moment, l'assaltant va abandonar sense més problemes la seu policial.A través de la mateixa tanca, va escapar sense que altre cop sonessin les alarmes. La policia espanyola va acabar adonant-se deldesprés que els agents no trobessin les pertinences que el menor els havia robat. Això va fer obrir unaque ha acabat amb la detenció del jove i la recuperació de les dues pistoles robades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor