Destituït el ministre de Finances d'Algèria en plena crisi amb Espanya

Nous moviments aen plena crisi diplomàtica amb. El president del país,, ha cessat aquest dimarts el ministre de Finances,, després de només quatre mesos en el càrrec. Alhora, el president algerià ha ordenat al secretari general del Ministeri de Finances,, que "garanteixi la interinitat" de la cartera.Encara que el breu comunicat transmès a partir de l'agència de notícies estatal no dona més detalls, el cessament es produeix una setmana després de la suspensió del tractat deamb Espanya, vigent des del, i la congelació de les domiciliacions bancàries per a operacions dede productes des de i cap a l'Estat.El mateix divendres passat, Algèria va retreure a laque es "precipités" en donar suport a Espanya en aquesta crisi diplomàtica, afirmant que la ruptura d'aquest acord bilateral no afectaria gens els que mantenen amb. La missió d'Algèria davant la Unió Europea ha negat que entre les decisions adoptades es trobi frenar les transaccions corrents amb Espanya i afegeix que "només existeix a la ment dels que la reclamen i dels que s'han afanyat a estigmatitzar-la".Per altra banda, el govern algerià, per boca de la seva agència oficial de premsa APS, ha carregat aquest dimarts durament contra el ministre d'Afers Exteriors,, el qual ha titllat de "piròman" per donar a entendre queestaria darrere els últims passos d'Alger i ha qüestionat la seva capacitat com a diplomàtic.

