Les deu millors atraccions turístiques del món (i la primera és catalana)

Au va Jacob, animat

Per 11S14 el 14 de juny de 2022 a les 22:32 0 0

Sense por Jacob digues que no, digues que la millor es la Cibeles, mira que determinar un monument de Cat com el primer del Mon, estan boixos, abans la Porta de Alcala ò la del Sol, com es coneix que aquest jurat no es de Nyolis.