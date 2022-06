Adeu a Internet Explorer després de 27 anys d'història

Un dels navegadors més importants de la història de ladiu adeu aquest dimecres.deixarà d'oferir servei i serà rellevat de manera definitiva per Microsoft Edge. A partir d'ara, qui obri el primer navegador serà redirigit cap al segon, de més recent creació i que des de Microsoft presenten com a més ràpid i més segur.Internet Explorer va ser creat el 1995 i en un inici es va incorporar com un paquet al sistema operatiu. La seva ràpida popularitat va fer que Windows l'incorporés posteriorment en la resta de sistemes operatius que va crear. A inicis de segle XXI va arribar a tenir una implementació del 95% dels usuaris.Malgrat això, el sorgiment de nous navegadors com, que oferien millors característiques i comoditats pels usuaris, va fer disminuir l'ús d'Internet Explorer. Davant això, Microsoft va decidir el 2016 crear Edge i deixar d'actualitzar Explorer. Ara, eliminant de forma definitiva el primer navegador que va crear, la multinacional busca competir amb Chrome, Firefox o

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor