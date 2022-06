L'estiu de FGC: turisme de proximitat per «redescobrir» Catalunya

(FGC) aposta pelper "descobrir i redescobrir" Catalunya. Així ho ha explicat la directora de FGC,, aquest dimarts des del Palau Robert de Barcelona, en la presentació de la nova temporada turística per aquest estiu.Els aes poden visualitzar des de dues perspectives, segons Subirà. En primer lloc, des deltenint en compte l'oferta "atractiva" per als visitants que proporciona una "experiència integrada en l'entorn natural". I, des de l'altra banda, elja que els equipaments, ha explicat, són de "primer ordre internacional".Més enllà dels actius turístics, Subirà ha fet referència al. "Les explotacions turístiques són cada any més eficients", ha anunciat, alhora que ha reivindicat una oferta de serveis durant 365 dies a l'any amb actius turístics i de lleure que permeten gaudir de la natura pura i d'una"L'oferta d'FGC no és només turística, sinó que també està englobada al sector de la", ha recordat, responsable comercial de Turisme FGC Muntanya, fent referència a laque connecta Barcelona i Manresa amb Monistrol. Vives, alhora, ha fet referència a canviar el concepte de mobilitat turística i ha reivindicat el poder del, com a únic mitjà d'accés al complex, així com els trens, que proporcionen vistes que només es poden aconseguir des de l'interior dels combois.Les eno només estan actives els mesos d'hivern amb el turisme de neu. Així ho han recordat, el representant de les estacions de muntanya del Pirineu de Lleida, i, relacions públiques de la Vall de Núria, que han fet esment de les infinites activitats que es poden gaudir des de lesque FGC gestiona al, Baylina ha fet referència a l'arquitectura romànica de laque és Patrimoni Mundial per la UNESCO i els"amb encant", a més de la "" i latípica del Pirineu. De fet, el representant ha animat la gent no a només visitar la zona, sinó a utilitzar el servei de guiatge que ofereixen per convertir el viatge en una "experiència". I, a més, Baylina ha recordat que la zona és pionera amb esports d'aventura a la, el riu que creua el Pallars Sobirà de dalt a baix.Lade les tres estacions d'FGC aSegons ha explicat la seva responsable de relacions públiques, Ruth Bober, aquestes estacions són la porta d'entrada als parcs naturals del Cadí-Moixeró i les Capçaleres del Ter i del Freser.-amb el nou mirador a la Tossa d'Alp, a la Molina-, excursions,-al Ripollès i la Cerdanya se senyalitzaran els ports de muntanya- i el cremallera pioner de la-on s'instal·laran més places d'aparcament-, el Pirineu de Girona ofereix "contacte amb la natura, aire pur".FGC també gestiona el, una "reserva i institució turística", segons el seu director, Salvador Ribas. De fet, Ribas ha explicat que es tracta d'un, ja que és l'únic planetari del món que permet obrir la seva cúpula i "passar del cel simulat al cel real". A més, el director del Parc Astronòmic del Montsec ha animat els visitants a apropar-s'hi per observar el sol i conèixer com funciona la gran estrella del sistema solar.

