Avís de temps violent amb tornados i fortes pedregades en quatre comarques

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#SMP) ⚠



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màx. 🔴 6/6 pic.twitter.com/n4ZJXGijEH — Meteocat (@meteocat) June 14, 2022

En plena onada de calor, el nord de Catalunya viurà una tarda de dimarts ben diferent. Protecció Civil ha emès un avís de temps violent segons el qual es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres,a la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per la zona.A l'altra banda hi ha la resta del país, on aquest dimarts i, sobretot dimecres i dijous, les temperatures marcaran màxims anuals. Encara en la primavera astronòmica, diverses zonesen aquesta segona setmana de juny. La sensació de xafogor serà encara superior fins ben entrat el cap de setmanaAquest escenari ha fet que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hagi activat l'avís molt alt, de perill màxim, a fins a: el Bages, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Els avisos estan activats, per ara, en aquestes zones dimecres i dijous.

