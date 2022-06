Vídeo | Dos youtubers entren al túnel abandonat de l'L9 del metro de Barcelona

Dos youtubers han aconseguit entrar -esquivant fins i tot un guàrdia de seguretat- aldelde l'de, espai que fa més de 10 anys que està inactiu i amb les obres completament aturades. El vídeo dels dos nois estatunidencs mostra un estat d'abandonament total de la infraestructura.Tal com reflecteixen les imatges, els youtubers entren per les instal·lacions de la Sagrera i des d'allà avancen per diferents túnels totalment a les fosques. Entremig es troben humitat, fang, muntanyes de pedra o runes, a més de lao vagons abandonats que s'havien fet servir per transportar materials. Fins i tot, troben algunscom cascs o ampolles d'aigua.Està previst que lesdel tram central de l'L9 es reprenguin aquest 2022, amb la vista posada en enllestir-lo de cara al. El total de les obres tindrà unprevist de fins a 946 milions d’euros.

