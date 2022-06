El futur del treball o el treball del futur?

De les competències digitals a la, de la perspectiva de gènere a l'economia de la longevitat, passant pel combat contra la precarietat, el mercat laboral viu sota intensos debats. Ho ha recordat aquest dimarts la professora Judit Vall en l'acte de presentació del número 85 de la(REC) del, dedicat a les transformacions del món del treball. El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha intervingut al costat del degà del Col·legi,, i el director de la revista i catedràtic d'Economia de la UPF,El conseller Jaume Giró ha intervingut al final de l'acte acadèmic per posar en valor l', que en els pressupostos d'aquest any ha vist incrementada la seva partida en. El conseller ha destacat el nivell de la ciència econòmica a Catalunya, posant com a exemple la mateixa Revista Econòmica.Giró ha fet un elogi del president, present a l'auditori del CEC, per la seva defensa d'una política ambiciosa en investigació. Ha assegurat que Mas ha estat "el darrer president que va creure en ferm en la recerca". Tot seguit, en un context de defensa de la gestió pública basada en dades empíriques, ha reclamatEl conseller ha assenyalat que el món de la recerca té el dret a esperar dels polítics "suport i llibertat". Giró ha posat la recerca com a pedra de toc que mesura el compromís d'un govern amb el país al que serveix.Sobre el contingut de la revista, Giró ha sostingut que més que parlar del, que podria donar la percepció de seriosos dubtes sobre la realitat laboral, com si el treball tal com s'entén ara podria tenir els dies comptats, caldria fer-ho del futur del treball, que és, en realitat, del que tracta la revista.Tots els ponents han coincidit en lesque definiran els mercats de treball en les properes dècades: una població cada cop més envellida, una formació més en línia amb les necessitats de les empreses i un mercat de treball poc inclusiu i clarament desigual.El dossier de la Revista Econòmica -presentat per l'economista- alerta dels efectes perniciosos de lai laen el mercat laboral. L'economistaha reclamat tenir visió estratègica per decidir quin model de treball es vol, aprofitant que al país es fan bons diagnòstics. Segons ell, laha d'implicar una nova organització de la feina. Pensant en l'economia catalana, Lladós ha preconitzati garantir que el talent no marxi a altres indrets.Un dels coautors del dossier és, professor de la Universitat de Londres, un dels defensors de la setmana de quatre dies, una iniciativa que un dels referents del pensament econòmic contemporani, el keynesià, va defensar els anys setanta, sense massa èxit. Gomes defensa aquesta proposta en el llibre El divendres és el nou dissabte. En un article a la revista, considera que la mesura ésdels treballadors, introduint mecanismes d'ajust, com una major productivitat per dia treballat i reducció de costos de producció per a les empreses (en electricitat, per exemple).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor