Una testimoni diu que el Govern repartia els fons que van acabar a l'operació Villa Bugatti de Vendrell

La investigació sobre l'exconseller d'ERCcontinua endavant. Aquest dimarts, una testimoni ha assegurat davant del jutge que pilota la causa, Joaquín Aguirre, que elva proposar finançar amb fons de l'obra social de "La Caixa" l'operació dede Vendrell, que el jutge sospita que va acabar en un cas d'irregularitats urbanístiques. La testimoni en qüestió és, subdirectora general de la Fundació La Caixa, que ha explicat que Vicepresidència, que entre els anys 2017 i 2019 estava controlada per ERC, feia les propostes de les entitats i projectes que havien de rebre subvenció. La declaració de Planas s'emmarca en una peça separada del cas Volhov sobre el finançament del procés. Aquesta peça és l'anomenada Villa Bugatti, una finca a(Maresme) en què se sospita que Vendrell va rebre un tracte de favor per part de l'Ajuntament i de la Generalitat per requalificar-la i fer-la pujar de valor, segons han informat fonts jurídiques citades per EFE i recollides per diversos mitjans. La Guàrdia Civil sosté que la Generalitat va finançar aquest "" a través de la fundació El Brot, un projecte que es duria a terme a la finca de "Villa Bugatti" que, un cop requalificada, passaria a mans d'una empresa administrada per Vendrell.Els investigadors sostenen que Vendrell volia implantar una escola d'educació especial a través de la fundació El Brot, de la qual n'és president del patronat. També apunten que haurien rebut diners de la fundació bancària La Caixa a través de convenis signats amb la Generalitat, concretament des de l'àrea de Vicepresidència entre els anys 2017 i 2019. Planas ha declarat que la fundació confiava en la bona fe de la Generalitat a l'hora de proposar projectes que podien ser finançats per l'obra social i es limitava a examinar si les propostes reunien els requisits. En el cas de la fundació El Brot, sí que els reunia, tot i que res feia preveure una hipotètica voluntat deTot plegat -com l'operació Volhov en general- neix d'informes de la. En el cas concret de Villa Bugati, la Benemèrita veu indicis de malversació perquè sosté que amb els diners de l'obra social que va concedir la Generalitat Vendrell va poder pagar l'a través de la fundació El Brot. Segons els investigadors, la fundació havia d'utilitzar els fons de "La Caixa" per posar en marxa l'activitat educativa a Villa Bugatti que, un cop requalificada, passava a mans de l'empresa, administrada per Vendrell.La Guàrdia Civil manté que El Brot va obtenir 850.000 euros entre 2017 i 2019 a través d'ajudes de "La Caixa", dels quals prop de 150.000 s'haurien destinat a "" per les quals van ser adjudicats. Les factures, però, només han acreditat que l'entitat va rebre 232.000 euros, un terç dels que es va acordar inicialment.

