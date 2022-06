Roben 9.000 euros dels parquímetres de Manlleu amb una còpia de la clau

Elsvan detenir divendres passat, 10 de juny, una parella per robar la recaptació delsde. La policia acusa un home i una dona, de 43 i 47 anys, com a presumptes autors de, un d'ells en grau de temptativa.Aquesta detenció és el resultat d'unaquan l'empresa que gestiona la zona blava de Manlleu va detectar que li estaven sostreien la recaptació dels parquímetres. Durant el decurs de la investigació, els Mossos van determinar que els autors disposaven d, ja que en cap dels robatoris s'havia forçat les màquines.A més a més, els lladres escollien els parquímetres amb més recaptació i sempre robaven en laper tal de no ser descoberts. El passat dijous al vespre, durant un dispositiu de vigilància de parquímetres, els agents van detectar com una parella s'aproximava a una de les màquines del carrer Sant Ferran de Manlleu. En el moment en què els lladres van obrir el caixetí amb la clau, van aturar-los i detenir-los.Es tractava di la seva parella que abordaven els parquímetres utilitzant una còpia de les clau. Als detinguts se'ls acusa de trenta-quatre robatoris amb força i es calcula que han sostret. El dissabte 11 de juny van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor