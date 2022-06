El Parlament permetrà excedències voluntàries i reduccions de jornada als treballadors de més de 60 anys

Aixecar la DUI

Laha proposat aquest dimarts una modificació dels estatuts de règim i govern interior de la cambra per tal d'introduir dues noves figures a les quals es puguin acollir els treballadors de. Es tracta d'unao bé d'unaque haurà d'estar incentivada, segons han explicat fonts parlamentàries. La decisió –acordada amb la part social– s'ha pres a la reunió de la mesa ampliada, a la qual participen tots els grups parlamentaris, i es traslladarà a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) perquè la debati i l'aprovi.La creació d'aquestes figures arriba després que el Parlament eliminés les-la possibilitat que els treballadors de la cambra cobrin sense acudir al seu lloc de feina els últims anys de la seva vida professional-, un privilegi del qual encara gaudeixen els qui s'hi van acollir abans de la seva supressió. Hi ha, però, persones que ho havien demanat i que encara no tenen el cas resolt. Aquestes situacions s'estan discutint amb el Consell de Personal de la cambra, que ha sol·licitatfins a l'11 de juliol, ja que el termini per prendre una decisió vencia aquest divendres. La mesa ampliada els ha acceptat aquesta pròrroga i ho entén com a un gest deLa mesa també ha rebut aquest dimarts una iniciativa legislativa popular (ILP) que demana aixecar la suspensió de lafeta per l'aleshores president de la Generalitatl'octubre de 2017. El text presentat té errors de forma, ja que és una proposició no de llei –iniciativa legislativa del Congrés dels Diputats, però no del Parlament– i no té articulat, amb la qual cosa la mesa emplaçarà els impulsors a tornar-la a registrar.

