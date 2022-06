La Moncloa exhibeix mesures socials en el tram final de la campanya andalusa

Atac al PP pel poder judicial

A només cinc dies de les eleccions a Andalusia , que seran determinants per al futur polític de Pedro Sánchez, el govern espanyol ha enarborat aquest dimarts les seves principals mesures socials. La ministra portaveu,, ha comparegut junt a les titulars de Sanitat,, i de Ciència i Innovació,, i ha destacat que avui entra en vigor el topall del preu del gas per "esmorteir" l'efecte de la crisi econòmica.La portaveu ha subratllat la importància d'aquesta mesura, aprovada per Brussel·les i que entrarà en vigor avui mateix, "un descompte que ja és efectiu en el comptador de la factura elèctrica de les cases". "És una mesura històrica perquè", ha assenyalat Isabel Rodríguez en relació a l'anomenada excepció ibèrica, una reclamació de Madrid i Lisboa davant la. Isabel Rodríguez ha assegurat que amb el topall s'està beneficiant 11 milions de persones i empreses acollides a la tarifa regulada, assenyalant que la rebaixa en la factura de la llum se situa entorn el 20%".Isabel Rodríguez ha dit que aquells que estan pagant una factura de l'entorn dels 100 euros, el mes vinent pagaran entorn dels 83 o 85 euros. El topall del gas -ha dit- esmorteirà també els, reduint-lo entorn a un punt. "Aquesta és la resposta que estem donant a les conseqüències de la guerra, i ha posat l'excepció ibèrica com un exemple de negociació "exitosa" per part del govern espanyol.La ministra de Sanitat ha explicat la, universalitat i cohesió del sistema nacional de salut, que el consell de ministres ha aprovat avui, que té com a principal objectiu. La llei identifica com a model la gestió directa del servei nacional de salut (SNS), a través de. La gestió indirecta només podrà ser complementària, però mai substitutòria.El text suposa ampliar la cobertura sanitària universal, amplia l'excepció del copagament ortoprotèsic als col·lectius més vulnerables, com es va fer amb anterioritat amb els copagaments farmacèutics. Una mesura que farà que se'n beneficiïn uns sis milions de persones. Darias s'ha referit a la recuperació de la cartera comuna única de serveis per evitar les discrepàncies entre comunitats autònomes. Un aspecte que ha generat la pregunta de si això afectaria la. Darias ha assegurat que la llei és "respectuosa" amb les atribucions autonòmiques i ha destacat que el Consell Interterritorial vetllarà per això des de laRodríguez ha destacat també la resposta donada per l'estat espanyol a les víctimes de la guerra a Ucraïna i ha xifrat ena Espanya en els primers cent dies de la guerra, fruit de la invasió de Rússia.Sobre la renovació pendent del, la ministra portaveu ha tornat a carregar contra el PP per l'que suposa que el principal partit de l'oposició es resisteixi a renovar el govern dels jutges. Rodríguez ha dit que són ja 1.288 dies sense modificar l'organisme. Rodríguez ha acusat el PP d'"incomplir la Constitució". La mateixa vicepresidenta de la Comissió Europea ha reclamat aquest dimarts que es renovi el Consell el més aviat possible, tot i que també ha advocat per un canvi en el sistema d'elecció dels seus membres.

