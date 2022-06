L'Església fa tancar un restaurant al Bages

El restaurant de lad'està tancat des del 29 de maig després dede servei a la restauració. El, propietari de la finca, va enviar unals llogaters notificant-los que no renovaria el contracte que tenia amb ells i que vencerà el proper 30 d'agost. Els restauradors han decidit tancar el restaurant abans, perquè amb l'arribada de l'estiu havien de demanar els permisos de terrassa i no els sortia a compte si no ho feien per tota l'estació.El restaurant Can Vila ocupa els baixos de la masia homònima, però té, sobretot la, segons han explicat els gestors del restaurant i també ha confirmat ael Bisbat. De fet, els llogaters ja havien avisat al Bisbat del mal estat en què es trobava la teulada i davant de la resposta que "no tenien diners" per arreglar-ho, van pactar apuntalar-la a canvi de quotes del lloguer.El Bisbat de Vic argüeix la intervenció que requereix la teulada per afirmar que "estudia com tirar endavant un", tot i sense confirmar la rescissió de contracte amb els actuals llogaters. La idea del Bisbat ha estat, doncs,que ocupen només la planta baixa del mas, per cercar un projecte que es pugui fer càrrec de les obres per arreglar el deteriorament de l'immoble i que, posteriorment, doni ús a tot l'espai.

