Mor Cosimo Di Lauro als 49 anys, el sanguinari capo de la màfia que va protagonitzar «Gomorra»

, el mafiós de la camorra que va protagonitzar l'obrade, ha mort aquest dilluns a la presó Òpera de Milà a l'edat de 49 anys, des d'on complia cadena perpètua des del 2005 en ser responsable de la guerra entre clans del barri d'Scampia, a Nàpols, on van morir desenes de persones.Ara per ara, es desconeixen les causes de la seva mort, però els seus advocats han informat als mitjans italians que van rebre: "Reclús en 41 bis Cosimo Di Lauro, nascut a Nàpols el 8 de desembre de 1973. En referència a l'intern indicat en la missiva, l'informem que avui a les 7.10 AM s'ha constatat la seva mort. Salutacions cordials". Els seus advocats defensors intentaven, sense èxit, sotmetre'l a un examen psiquiàtric. Mai arribarà a ser possible.En l'època de l'explosió de la màfia de principis del segle XXI,en les primeres èpoques de la informació a través d'internet. La seva particular vestimenta i la seva cara van transcendir arreu del món quan es van fer públics els assassinats que va cometre i ordenar contra les bandes rivals. En l'última dècada, els seus advocats van denunciar que patia al·lucinacions, que es negava a veure a la família i que tenia trastorns mentals.Detingut el 2005 i empresonat el mateix any, Di Lauro va ser responsable directe de l'assassinat de, un membre de la màfia i cosí del líder de la banda rival, Gennaro Notturno. En un primer judici, va rebre una condemna de 15 anys de presó. Tres anys més tard se'l va condemnar a cadena perpètua per l'assassinat del membre de la camorraCarmela Actriz, mare d'un altre capo mafiós, també va ser assassinada per Di Lauro, per amagar el fill de la fúria de la màfia. La guerra que es va viure al barri d'Scampia durant la primera dècada del segle XXI va suposar. És un dels enfrontamentsentre bandes rivals que ha viscut mai Itàlia en tota la història del crim organitzat.

