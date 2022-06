El papa Francesc admet que la guerra d'Ucraïna «potser va ser provocada»

Altres notícies que et poden interessar

Elha tornat a pronunciar-se sobre la invasió d'Ucraïna i les seves conseqüències sobre la població. Encara que el Pontífex sempre s'ha posicionat al costat de les tropes ucraïneses -i ho segueix fent-, ha aixecat polseguera en admetre que el conflicte "potser va ser provocat o no es va evitar prou". Això sí,ha volgut ser molt clar al respecte: les seves paraules no comporten estar a favor, ni de bon tros, de. "Seria simplista i erroni assegurar-ho", ha sentenciat.Bergoglio ha carregat amb duresa contra el conflicte i "" amb la qual les tropes del Kremlin estan atacant Ucraïna. "Estic en contra de reduir la complexitat [de la guerra] entre bons i dolents sense debatre les arrels i els orígens, que són molt complexos", ha insistit en diverses entrevistes recollides per La Vanguardia, a mitjans jesuïtes. La seva condemna contra les tropes russes "és total".Però per què ha parlat sobre l'origen de la guerra i que podria haver estat provocada? El papa Francesc ha revelat que mesos enrere havia parlat amb un cap d'estat (sense determinar) que li va comentar quea la frontera amb Rússia."Estan bordant a les seves portes. I no entenen que els russos són imperials i no permeten que cap potència estrangera s'acosti a ells", ha explicat el Pontífex, sobre la conversa que va tenir amb aquest líder mundial. La situació, ha admès, "". El Papa també ha volgut tenir bones paraules pels soldats ucraïnesos i per la població que pateix el conflicte, els quals ha categoritzat "d'herois".​​​​​

