La Generalitat insisteix que les relacions amb la Moncloa estan «molt lluny» de ser normalitzades

Les relacions amb la Moncloa. És la resposta del Govern a la vicepresidenta primera de l'executiu espanyol,, que aquest dilluns va assegurar que els vincles entre les dues administracions tendien a la normalitat malgrat els discursos durs de la Generalitat arran de l'esclat del Catalangate i de la polèmica pels incompliments pressupostaris . "S'ha acabat el temps de les paraules", ha assegurat la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet català. Plaja també ha lamentat que el govern espanyol estigui expressant dubtes sobre la reforma de la llei de consultes, pensada per aixoplugar la votació sobre elsdel 2030. Aquesta reforma es va fer perquè l'àmbit de les consultes també pogués ser supramunicipal.La consulta estava prevista pel 24 de juliol, però el permanent desacord amb l'Aragó l'han ajornat encara sense una data concreta. En tot cas, Plaja ha considerat que la norma continua vigent, de manera que es podria aplicar en el moment en què hi hagués una decisió definitiva sobre els Jocs. La portaveu de l'executiu ha estat crítica amb l'actitud del govern espanyol, i ha apuntat que. En tot cas, s'ha obert un període de vuit mesos que ha de servir per resoldre el conflicte. Si hi ha entesa, la reforma es podrà mantenir. Si no hi ha acord, el més probable és que la Moncloa porti la llei al(TC). "El problema no és la legalitat del dectet, que la té tota, sinó els nervis que apareixen a Madrid quan es parla de consultar alguna cosa als catalans", ha assenyalat la portaveu de l'executiu.En relació al projecte de Jocs d'Hivern, Plaja no s'ha mogut del discurs de les últimes setmanes: la negociació s'ha convertit en un "culebrot" i Catalunya disposa de tots els elements necessaris per "liderar" una candidatura. S'espera -així ho va assenyalar ahir, president del(COE), en una entrevista a la SER Catalunya- que la decisió sobre el projecte es prengui en les properes hores. La Generalitat no es planteja cap demora temporal en el projecte -el 2034 és "massa lluny", ha assenyalat Plaja-, i sosté que tant l'Estat com el govern de l'Aragó no voldran "deixar escapar l'oportunitat" de la candidatura olímpìca pirinenca.Pel que fa a la reunió que havien de mantenir el president de la Generalitat,, iper abordar les conseqüències del cas d'espionatge massiu a l'independentisme, encara no hi ha cap concreció. Aragonès li va traslladar a Sánchez la necessitat de veure's ja a principis de maig, però no hi ha hagut cap moviment. La campanya electoral andalusa, amb perspectives més aviat magres per al PSOE, tampoc ha ajudat a crear el clima per una trobada bilateral. De moment, per tant, les relacions continuen, tot i que ahir es va produir un contacte entre el conseller d'Economia,, i la vicepresidenta Calviño en un acte públic.

