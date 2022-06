Laha anunciat aquest dimarts la firma d'unamb una empresa danesa de biotecnologia per. Serà Bavarian Nordic l'empresa que subministrarà al club comunitari unesque permetran tenir ràpidament disponibilitat per a tots els, segons ha anunciat la Comissió Europea.Les vacunes s'adquiriran amb fons de la UE i s'entregaran als diferents estats membres, tal com ha explicat la comissionada de salut del club comunitari, Stella Kyriakides. L'entrega es farà a cada estat segons lque tenen i començant pels països ambActualment, laha declarat al voltant delocalitzats en una vintena de països. La vaciuna de Bavarian Nordic ha estat aprovada contra la verola humana i, tot i no estar autoritzada per part de la UE contra la verola del mico, "també protegeix a les persones", segons la Comissió.

