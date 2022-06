Noves mesures per reduir el col·lapse a l'AP-7 i minimitzar els accidents

. Aquest és el diagnòstic que ha fet aquest dimarts el conseller d'Interior,, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu. Ha comparegut acompanyat de la portaveu Patrícia Plaja per radiografiar la situació a l'AP-7 -hi circula un 40% més de vehicles des que es van aixecar els peatges- i per anunciar l'adopció de noves mesures per mitigar el col·lapse de trànsit -sobretot en caps de setmana- i reduir l'accidentalitat. En aquest sentit, el Govern habilitarà un nou carril a l'AP-7 nord, entre, i també es limitarà tant la velocitat dels camions com la seva circulació. En concret, aquests vehicles només podran anar per la dreta iels divendres i els dies previs de festiu.Segons Elena, el problema d'aquesta via és "estructural", de manera que ha demanat al govern espanyol que "concreti" com es faran "obres imprescindibles i pendents des de fa molts anys". "Per resoldre els problems de l'AP-7, és bàsic fer el lligam amb l'A-2 a Martorell, i ela Tarragona, que és una mancança endèmica des de fa molts anys entre L'Hospitalet de l'Infant i Amposta", ha remarcat el conseller d'Interior, que també ha anunciat que s'implantarà un sistema de grues per guanyar celeritat quan hi hagi accidents a l'hora de retirar vehicles. També ha anunciat que es posarà en marxa un sistema de velocitat variable a la C-58 que acabarà aterrant a l'AP-7."Només hi ha dues maneres de resoldre el problema: solucions puntuals aprofitant carrils alternatius i els enllaços compromesos, i transport públic amb", ha posat de manifest Elena. "Cal que el transport públic sigui una alternativa real", ha apuntat el conseller d'Interior. També ha aprofitat perde les inversions de l'Estat a Catalunya, que només arriba a un terç del previst . Una circumstància que ha tornat a enverinar la relació entre els dos executius , corcada pel Catalangate i per les dificultats a l'hora de reprendre laDes del cap de setmana de la, l'AP-7 ha estat notícia i sempre per embussos, accidents o problemes de trànsit. "L'autopista ha tocat sostre els caps de setmana", deia fa uns dies, director del. El cert és que dilluns de la setmana passada -operació tornada- va haver-hi retencions de fins a 40 quilòmetres a l'AP-7 per entrar a, i aquesta cap de setmana també ha estat marcat per les incidències, amb accidents tant dissabte com diumenge que han provocat. Però els problemes no són només els dies de festa. Dimecres passat, per exemple, l'incendi d'un camió cisterna va provocar retencions aen tots dos sentits de la marxa.des que es van eliminar els peatges, l'accidentalitat en aquesta autopista ha augmentat. Entre el 13 de gener i el mes de maig es van registrar més del triple de morts per accidents en aquesta autopista que en el mateix període del 2019, l'any anterior a l'esclat de la pandèmia. Això són 1, una xifra que representa prop d'un 20% de la mortalitat d'enguany. Davant del risc que es cronifiquin les retencions en aquesta via i també la sinistralitat, ja s'han plantejat algunes mesures de xoc: Trànsit ha proposat reduir la velocitat en trams de l'AP-7 i elsintensificaran els controls en carretera i amb helicòpter per evitar imprudències.La carpeta de l'AP-7 té afectacions diàries per a milers de conductors i il·lustra un problema més ampli ambi de mobilitat. La finalització de bona part de les concessions d'autopistes de Catalunya -només continuen vigents els peatges de la Generalitat- no ha anat acompanyada de mesures alternatives per evitar la congestió de la carretera, com ara un reforç del transport públic -trens o autobusos- o sistemes de pagament per ús de la carretera. Opcions com unaper utilitzar les carreteres que abans eren de peatge v an ser descartades pel Govern si no eren ampliades a la resta de l'Estat . Les previsions pessimistes que ara fa un any alteraven de l'augment dels embussos arran de l'aixecament dels peatges s'han complert.

