«Què és un adverbi focal?»: l'examen de castellà a la selectivitat indigna les xarxes

Que es un puto adverbio de foco? #selectivitat2022 — lucía (@luciamq2004) June 14, 2022

Laha començat, com és habitual, amb l'examen deaquesta pregunta ha fet la guitza als estudiants que, poc després d'acabar-se la prova, han mostrat la seva indignació a les xarxes socials. Segons l', l'adverbi focal "indica que el constituent sobre el qualés informativament rellevant i s’usa per a-lo o per a-lo o-lo a unsL'examen de Llengua castellana i literatura de les proves d'accés a la universitat (PAU) a Catalunya ha inclòs, a més, un, preguntes sobre, una redacció sobre elsi qüestions sobre Nada deEn la part lingüística comuna s'han fet preguntes sobre seqüències gramaticals i oracions compostes i subordinades.La prova, amb la qual ha començat la selectivitat d'enguany que torna a ser de tres dies, ha preguntat en lde l'examen qüestions al voltant d'un fragment de, de Martínez de Pisón, inclosa una sobre figures retòriques en la qual apareixia. En aquesta opció també s'han plantejat als alumnes preguntes sobre La Fundación, d'Antonio Buero Vallejo i unasobre ladetallada d'un establiment.En lde l'examen es preguntaven qüestions de comprensió lectora d'un text sobre les paraules d', publicat a Archiletras, a més de preguntes sobre la novel·la. Laque es plantejava als alumnes que han triat aquesta opció versava sobrea favor o en contra de posar límits a l'humor a través de lleis que els regulin.

