Amplien l'alerta per l'onada de calor: perill alt a més de mig Catalunya

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per onada de calor ⚠



➡ Llindar que es pot superar: onada de calor

➡ Grau de perill màx. 6/6 pic.twitter.com/MeFmrI85Fg — Meteocat (@meteocat) June 14, 2022

Fins quan ha de durar aquesta calor sufocant?

La calor ha arribat -i amb molta força- a Catalunya. A finals de maig, dos dies calorosos van advertir d'un estiu calent i ara, encara en la primavera astronòmica, ja s'està vivint la primera onada de calor.en aquesta segona setmana de juny. La sensació de xafogor serà encara superior fins ben entrat el cap de setmanaAquest escenari ha fet que el(Meteocat) hagi activat l'avís molt alt, de perill màxim, a fins ade tot el país: el Bages, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Els avisos estan activats, per ara, en aquestes zones dimecres i dijous.Moltes més comarques estan en zona de perill alt a tot el territori, de manera que gran part de Catalunya està en alerta per les temperatures elevades. Aquest dimarts, la demarcació de Lleida ja es troba en perill, on s'esperen temperatures superiors als 40 graus -fins i tot-.Les temperatures, sobretot a la costa, generant una sensació de nit tropical carregada d'humitat. Ara bé, la Catalunya interior serà que la que patirà mitjanes més constants d'altes temperatures, entre els 30 i els 35 °C. Les zones del Pirineu i el Prepirineu tampoc fugiran d'aquesta onada de calor: capitals de comarca trencaran els termòmetres, aproximant-se o superant els 30 °C a zones com, molt inusual en aquesta època de l'any.La tendència a l'alça dels termòmetres. A partir des'espera que l'onada de calor vagi descendint a poc a poc de cara al, però aquestes previsions poden saltar pels aires. Encara que a partir de divendres les temperatures baixin, la mitjana serà molt superior a la que estem acostumats per aquestes dates.Les recomanacions de les administracions són clares: cal seguir les indicacions per combatre la calor en les hores de màximes temperatures i en les persones de més risc.per cuidar la salut dels ciutadans en aquesta situació.Beure aigua en abundància és d'obligació màxima. Pot semblar mentida que s'hagi de recordar, peròper la majoria. Especialment, cal fer-ho amb la gent gran i els nens. També es recomana caminar per l'ombra si s'ha de sortir al carrer amb un barret per patir la mínima exposició al sol. Si cal fer tasques com passejar el gos, sortir a comprar o fer exercici, que sigui sempre en les hores amb menys exposició solar.

