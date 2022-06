El PSC assenyala 67 obres que la Generalitat té pendent d'executar

Dues setmanes després de les polèmiques dades que constaten que el govern espanyol només hadel que va pressupostar per a Catalunya l'any 2021, el PSC s'ha arromangat per demostrar que el dit acusador delses pot adreçar també cap al Govern de la Generalitat. Sobre la taula han posat un llistat de fins a-algunes d'elles fins i tot fa deu anys- que no han estat executades pel govern català. De fet, assenyalen que l'execució de les inversions de les empreses de la Generalitat en infraestructures del 2018 al 2020 són d'un 50,3% i que la davallada de les inversions ha estat d'un 60% respecte fa deu anys.Aquestes són algunes de les dades que els socialistes catalans han recollit de la conselleria d'Economia. Si bé admeten que l'execució per part de l'Estat "és baixa", demanen que totes les administracions actuïn amb "responsabilitat i cooperació". El diputat socialista Jordi Terrades ha reivindicat que després del "soroll" d'aquestes setmanes, la ciutadanoa ha de saber que,. En aquest sentit, ha apuntat que la comissió mixta d'infraestructures que es celebrarà aquest divendres és un bon espai perquè el Govern especifiqui a quines obres pensa dedicar elsde recursos no executats del 2008 que s'han de destinar a inversions i dels quals la Generalitat ha cobrat ja una tercera part. "És un bon moment per dir-ho", ha assegurat Terrades.En el llistat d'obres que ha fet el PSC, dividides per territoris, hi ha l'execució del tram de laentre Trinitat Nova i Trinitat Vella i el perllongament de la línia des de la Zona Universitària fins a l'Hospital Sant Joan de Déu, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues, Sant Just i Sant Joan Despí. També l'ampliació d'aquesta línia amb dues parades a Esplugues o el soterrament de les vies a Sant Vicenç dels Horts i que launeixi Badalona i Santa Coloma de Gramenet i garanteixi la connexió amb Can Ruti.A nivell d'obres viàries, citen des de la polèmicaa la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, el desdoblament de l'eix de l'Ebre Amposta-Lleida C-12 o la reforma de la C-28 entre Viella i Baqueira. El desdobalement de la C-32 entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar, la variant d'Olot o el desdoblament de la C-55 entra Manresa i Abrera i de la C-16 de Berga a Bagà són altres infraestructures que els socialistes han recollit en el llistat d'anuncis incomplerts que fa anys que afecten la mobilitat del territori. Assenyalen també la posada en servei de la T-Mobilitat, concebuda per pagar pels kilòmetres recorreguts, que afirmen que és un projecte que va "néixer sota sospita".Pel que fa a la B-40 entre Terrassa i Sabadell -Quart Cinturó-, el PSC denuncia que és la divisió dins del Govern el que impedeix que es pugui tirar endavant com també va passar amb l'. La lectura dels socialistes és que aquesta obra estava acordada amb el departament de Territori, comandat per, però que va ser "boicotejada" per ERC i que va acabar amb la plantada del Govern en l'acte d'anunci que va fer la ministra de Transports,, divendres."El Govern ha de ser més autoexigent", han insistit els socialistes catalans durant la presentació dels informes que han fet sobre les infraestructures de la Generalitat, durant la qual han destacat que l'Estat ha invertit a Catalunya en els darrers quatre anysmés que la Generalitat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor