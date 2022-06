Què pots fer a casa per combatre l'onada de calor

Fins quan durarà l'onada de calor?

L'onada de calor ja és aquí. Catalunya pateix un augment de les temperatures en plena temporada final de la primavera, en una situació de rècord on certes zones del país els termòmetres superen els. Aquest escenari a l'alça e s mantindrà fins dimecres, dia de la setmana que es preveu com a punt d'inflexió perquè les temperatures tornin a baixar de manera gradual. Les previsions poden saltar pels aires i els indicadors meteorològics assenyalen calor sufocant fins ben entrat el cap de setmana.Per això mateix es demana seguir totes les recomanacions per combatre les altes temperatures i ser conscient que qualsevol persona es pot veure afectada per l'onada de calor, ja sigui al carrer -on hi ha més risc- i en interiors. Un dels punts més sensibles són els domicilis, especialment per les persones que no tenen aire condicionat.i evitar les hores de major exposició del sol, si no és inevitable. Ara bé, des de casa, podem seguir certes recomanacions per mantenir una temperatura adequada i saludable.Cal evitarque es pot crear al domicili i en certes habitacions: obrir les finestres perés un gest imprescindible per alleugerir l'ambient. Si es pot fer, a primera hora del matí, quan les temperatures solen ser més baixes. Un cop avanci el matí, cal fer-ho a l'inrevés: ii evitar que la calor entri al domicili. Entre persianes, bones finestres que aconsegueixen tancar bé i els toldos solucionen de manera efectiva que penetrin els raigs de sol.La tendència a l'alça dels termòmetresA partir de dijous, s'espera que l'onada de calor vagi descendint a poc a poc de cara al cap de setmana, però aquestes previsions poden saltar pels aires. Encara que a partir de dijous les temperatures baixin,a la que estem acostumats per aquestes dates.Les recomanacions de les administracionscal seguir les indicacions per combatre la calor en les hores de màximes temperatures i en les persones de més risc. Protecció Civil incentiva una campanya de conscienciació per cuidar la salut dels ciutadans en aquesta situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor