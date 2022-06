Aprovaries l'examen de castellà de la selectivitat?

Les proves d'accés a la universitat (PAU) han arrancat aquest dimarts a les 9:00 hores amb l'examen de llengua i literatura castellana. Els estudiants han hagut d'elegir entre respondre preguntes relacionades amb un fragment del llibre María bonita den què se'ls demanava resumir el text, indicar dues figures retòriques, i demés qüestions de comprensió lectora i escrita, o bé optar per resoldre preguntes sobre Las palabras como prismas, llibre d. En aquest cas, se'ls preguntava per qüestions de comprensió lectora i expressió escrita.En la, els estudiants han hagut de fer una reflexió escrita sobre preguntes relacionades amb sintaxi, ortografia i gramàtica. Ha estat en aquesta part de l'examen que s'han trobat amb una de les qüestions més polèmiques a la xarxa: l' adverbi focal , que ha fet la guitza als estudiants.Els alumnes catalans ja han fet l'examen i esperen treure'n un bon resultat que els faciliti el camí cap a la. Però i tu, realment aprovaries l'examen de selectivitat ded'aquest any?

