Així han escollit els estudiants l'idioma dels exàmens de selectivitat

Formulari anònim que han omplert els estudiants per escollir l'idioma de les proves de selectivitat Foto: Cedida a l'ACN

La selectivitat d'aquest 2022 ha començat aquest dimarts a les nou del matí a tot Catalunya. La d'enguany ha estat marcada, principalment, pel retorn a la modalitat de tres dies d'exàmens després de les excepcions de la pandèmia el 2020 i 2021, que es van allargar de dimarts a divendres. A més, però, aquesta edició de les proves d'accés a la universitat (PAU) està marcada per la polèmica sobre l'idioma dels enunciats dels exàmens.El Govern, tal com va avançar, ha decidit prioritzar el català i evitar els exàmens bilingües. Així, només es reparteixen qüestionaris en castellà als alumnes que ho hagin sol·licitat prèviament mitjançant un formulari anònim que han hagut d'omplir just abans de començar la primera prova . Aquesta és la solució plantejada des del Govern per fer front a la nul·litat declarada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 6 d'abril passat, sobre part de les instruccions de les PAU del juny del 2021. El tribunal considerava que els exàmens no havien estat repartits en igualtat de condicions en les dues llengües, fet que entenia contrari a respectar els drets constitucionals. Just fa un any el mateix tribunal va fixar que no es podia prioritzar el català per sobre de la resta de llengües oficials a l'hora de repartir els exàmens. En la convocatòria del juny, el sistema que es va aplicar va ser el de demanar a mà alçada quins alumnes volien fer l'examen en castellà. En la convocatòria del setembre del 2021, després d'un nou requeriment del tribunal, la Generalitat va corregir el procediment: va preguntar la preferència de llengua durant la identificació abans d'accedir a l'aula per evitar que els estudiants es pronunciessin públicament.La proposta d'enguany va més enllà. L'estudiant ha respost de forma anònima un formulari a primera hora del dimarts : han hagut d'de què s'examinen. Una vegada els alumnes marcaven l'idioma que escollien en cada prova, els membres dels tribunals recollien una còpia dels formularis. D'aquesta manera, es pot tenir unadeo en un altre. A l'hora de repartir, els tribunals ho faran en funció de les respostes que hagin posat en cada matèria els alumnes, que mantindran el full del qüestionari visible perquè el professor pugui saber quin idioma ha de donar en cada cas.

