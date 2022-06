L'oficina de Puigdemont va pagar un dels viatges d'Alay a Moscou

L'oficina de l'expresident de la Generalitatva assumir un dels viatges del responsable d'aquest organisme,, a. Es tracta concretament de la visita feta el 5 de març de 2019 a, segons ha explicat el Govern en resposta a una pregunta parlamentària delEles va fer càrrec inicialment el cost del bitllet d'avió, però posteriorment, el 17 d'abril, l'oficina de l'expresident va abonar-los l'import del trajecte, segons ha detallat la conselleria. La resta del viatge el va sufragar l'oficina de Puigdemont.La Generalitat diu no tenir coneixement derelacionada amb viatges a Rússia, tot i que Alay ha admès públicament que va viatjar al país en: dues en viatges privats i una com a cap de l'oficina de Puigdemont.ni relacionades amb una reunió el dia 17 d'octubre de 2019 a Barcelona. Per tant, no es van assumir mitjançant els crèdits de l'oficina de l'expresident ni del Departament", conclou el Govern.Tot i que algunes publicacions han vinculat aquests trajectes a reunions amb suposats contactes del Kremlin, Alay ha defensat que es van fer per l'interès derussos d'entrevistar l'expresident català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor