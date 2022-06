Efectes de la cafeïna provats en estudis previs

Quin mètode van aplicar els investigadors francesos?

Eldels humans d'una manera que. Ho demostra un estudi de les universitats franceses de Lille i Estrasburg que s'ha publicat al The Journal of Clinical Investigation. S'ha pogut arribar a aquesta descoberta gràcies a una investigació feta amb ratolins.És la. La cafeïna no només està al cafè, també en el te i en alguns refrescos. Amb l'estudi francès s'ha descobert que la cafeïna d'aquests productes podria millorar la capacitat d'aprenentatge dels humans. El que provoca en ingerir-se ési això fa que millori la memòria, així com laEn investigacions prèviament publicades, s'havia demostrat que la cafeïna és un. També se sabia que aquesta subtànciai els efectes similars a la potenciació a llarg termini en el córtex del cervell humà. Un altre estudi previ havia detallat encara més la informació que donen els neurocientífics francesos, perquè demostrava com, discriminant informació 24 hores després d'haver-la après.A més a més, fins arao una sola vegada cafè, però no hi havia cap recerca que expliqués quins efectes té aquesta substanciao crònica.L'estudi de les universitats de Lille i Estrasburg es basava a donar, hi havia. Posteriorment, van analitzar les diferències entre els gens que més s'expressaven, les proteïnes més abundants i les molècules del metabolisme que podien orientar-los sobre quines funcions en les cèl·lules de l'hipocamp estaven més activades.Van observar que el consum de cafeïna reduïa l'expressió de gens i proteïnes relacionades amb el metabolisme, i augmentava la de gens i proteïnes implicades en les sinapsis entre neurones, relacionades amb la capacitat de processar la informació de manera més eficaç i reforçar la memòria durant l'aprenentatge.Als ratolins se'ls va donar cafeïna diluïda amb aigua en una concentració de 0,3 mil·ligrams per litre. El seual dia en humans, una quantitat que es creu permet obtenir els, segons una investigació prèvia. Després de dues setmanes consumint aquesta quantitat, als rosegadors se'ls va retirar la cafeïna durant dues setmanes més i es va comprovar quepresa prèviamentAmb tot,que "la ingesta regular de cafeïna promou una capacitat més eficient del cervell per codificar esdeveniments relacionats amb l'experiència". Així i tot,per conèixer els efectes d'aquesta substància de manera molt més concreta en els humans.

