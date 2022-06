El futur de la selectivitat

Més de 40.000 estudiants han començat a les 9.00 hores la, la primera de la tornada real a lai amb ladelsÉs una selectivitat marcada per la decisió del Govern de prioritzar el català en els enunciats de les proves, ja que els exàmens de la selectivitat no són bilingües , tal com demanava l'Assemblea per una Escola Bilingüe, la mateixa que manté el pols perquè Educació executi el 25% de castellà a les aules. Així, només es faciliten exàmens en castellà als alumnes que ho sol·licitin prèviament mitjançant un formulari anònim que hauran d'emplenar abans de començar la primera prova.De fet, els primers minuts del matí han estat marcats pel ron els estudiants han marcat amb una creu l'idioma en què volen fer cada examen. Una vegada els alumnes marcaven l'idioma que escollien en cada prova, els membres dels tribunals recollien una còpia dels formularis. D'aquesta manera, es pot tenir unadeo en un altre. A l'hora de repartir, els tribunals ho faran en funció de les respostes que hagin posat en cada matèria els alumnes, que mantindran el full del qüestionari visible perquè el professor pugui saber quin idioma ha de donar en cada cas.A les vuit del matí el Campus Nord de la UPC de Barcelona estava ple d'estudiants que arribaven buscant l'aula on havien de fer la selectivitat. Acompanyats dels seus professors han passat elsprevis a l'entrada a l'aula. És el cas de l'Aina Díaz i la Montse Riera, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, que asseguraven estar moltperòque s'havien preparat bé les proves per accedir a Medicina i Sistemes aeroespacials, respectivament. Totes dues han afirmat que han estudiat durant el batxillerat i que en les últimes setmanes. "No has d'estudiar res de nou", ha explicat a l'ACN l'Aina. Elles formen part delsque aquest dimarts comencen lesLageneraentre els estudiants. L'Aina Diaz ho veu bé perquè argumenta que així cadascú pot escollir si prefereix llegir els enunciats en català o en castellà. En canvi, el Carlos López, de l'Institut Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló, optarà pels enunciats en castellà, però manifesta que no és el que més el preocupa. La Maria VIilardí, del Pare Manyanet de Les Corts, optarà pel català perquè ha cursat el batxillerat en català, però es mostra crítica amb tot plegat i creu que els que reclamen poder escollir "tenen raó".La plataformacreu que elrepartit entre els estudiants de la selectivitat per escollir si volen rebre en català o castellà l'enunciat de les proves és unade la Generalitat a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En un comunicat, la plataforma diu que aquest sistema "" i que "demostra la impotència de la Generalitat en l'intent d'impedir que els alumnes optin per les proves en castellà". Docentes Libres exigeix que esa tots els alumnes i acusa el Govern de "discriminació" als estudiants castellanoparlants i de voler que el castellà sigui "marginal" a l'educació.La consellera de Recerca i Universitats,, ha dit aquest dimarts, primer dia de la selectivitat, que si hi ha queixes d’algun partit o associació contra el formulari que permet demanar fer els exàmens en catalàHo ha dit en una entrevista a RAC1, on ha explicat el funcionament d’aquest formulari i on ha reivindicat que és una solució per complir les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya iUn altre dels debats que plana sobre el batxillerat i la selectivitat és eld'aquesta última, per adaptar-se a uni seguint elsque s'han de començar a aplicar el curs vinent. Mercè Pallarès, professora del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, ha lamentat que els falta informació i que no hi ha indicacions gaire clares. Segons el seu parer,i ha demanat que, com a mínim, es pugui mantenir el format actual.Sobre la selectivitat d'enguany, aquesta docent ha explicat que els alumnes han arribat el primer dia "molt animats i motivats", tot i que ha reconegut que han passat "temporades complicades". Amb tot, creu que han pogut fer uni preparar bé els alumnes.Després de l'examen de castellà, els alumnes faran el de Llengua estrangera i a la tarda serà el torn d'Anàlisi musical, Cultura audiovisual, Electrotècnia, Física o Geografia. El segon dia començarà amb l'examen de Llengua catalana i literatura. Les notes es coneixeran el 29 de juny.

