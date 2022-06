Col·lapse als aeroports? Les agències de viatges demanen recursos per evitar-ho

Leshan demanat "més reforços" als aeroports per tal d'evitar unaen el futur i, sobretot, per intentar que no passi durant l'època més important per a les aerolínies: les vacances d'estiu. Així ho han traslladat l'(Acave) en una carta al Ministeri d'Interior, on reclama mesures "urgents" per "dimensionar adequadament" l'arribada de turistes.En aquest sentit, la patronal estatal consideras que va anunciar el govern espanyol i assegura que en els últims dies s'han superat les 3 hores d'espera en els controls de passaports i els accessos a les zones d'embarcament, fet que ha provocat la pèrdua de vols i connexions. "abans de començar la temporada alta", ha avisat Acave en un comunicat.Tenint en compte el ritme actual de visitants procedents del Regne Unit, les agències de viatges pronostiquen que aquest estiu es podrien assolir xifres rècord de turistes britànics, amb nivells semblants als del 2019, al voltant de 8 milions. Derivat del Brexit, es tracta de, de manera que ara han de passar el control de passaport als aeroports. La patronal constata que això provoca "noves necessitats burocràtiques", que requereixen de "més efectius".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor