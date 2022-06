«Lightyear», censurada als Emirats Àrabs, a l'Aràbia Saudita i a la Xina per un petó lèsbic

Una altra vegada la mateixa cantarella: el cinema pateix censura en països intolerants. Els(EUA) han informat que, la nova pel·lícula de Pixar que adapta una història alternativa del famós personatge de la saga, no s'estrenarà a les sales del cinema del país perquè el metratge conté una escena on dues dones es fan un petó.A través de diversos missatges a Twitter, l'Oficina de Regulació de Mitjans del país àrab ha determinat que "es violen els estàndards de contingut" dels Emirats Àrabs. Una pràctica que ja han patit altres títols al llarg de les dècades. No ha estat l'únic país que ha decidit no projectar la nova de Pixar a les seves sales:també s'hi han negat pels mateixos motius homòfobs.Tots tres països són immensament intolerants amb els drets de les persones LGTBIQ+ i han arribat a denunciar de manera explícita certes pel·lícules i sèries, com(2015), per ser "immorals". En un principi, Disney havia intentat retallar aquesta mateixa escena, però la protesta explícita dels animadors i els treballadors de la pel·lícula els va obligar a fer marxa enrere.Segons va explicar la revista especialitzada, una carta escrita per ells contra els directius de la companyiavan denunciar que no es podia retallar aquesta escena ni podien acceptar les reclamacions contra "les mostres d'afecta obertament homosexual".fos la resposta a l'hora d'arreglar la legislació discriminatòria al món, se'ns impedeix crear-lo", sentenciava la carta.Ells mateixos reivindicaven la tasca de Pixar, que ha creat "històries precioses, plenes de personatges diversos, però sent retornades [pels directius] amb retallades i fetes bocins després de la revisió de les files corporatives de Disney". Els productors de la pel·lícula, en la preestrena mundial celebrada ahir a Londres, van abordarEl gegant asiàtic ha rebutjat la pel·lícula i se sumarà en els pròxims dies a aquesta llista de països intolerants que no accepta, ni tan sols, un petó entre dues dones.

