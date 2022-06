Retiren el tren accidentat a Vila-seca i es normalitza el servei a les línies R14, R15 i R16

Tècnics dehan retirat aquest dimarts a la matinada el tren deque es va accidentar diumenge i ha quedat normalitzat el servei a les líniesde Rodalies, segons informa l'operador ferroviari. Renfe va explicar que retiraria el comboi de nit per "la complexitat dels treballs" i per "no interferir" en el servei de viatgers.Elsestan investigant les causes del xoc frontal entre una locomotora i un tren de Rodalies, que va causar diversos ferits.van ser atesos pel(SEM), entre els quals hi havia inicialment. D'aquests, quedava aquest dilluns a la nit, amb pronòstic "no greu".Durant la jornada de dilluns, en el tram afectat per l'accident es va operar eni això va comportar retards i dificultats en el servei.

