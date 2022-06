Andorra obre diligències contra Rajoy per l'operació Catalunya

Sembla mentida que aquestes alçadas algú encara s'ho cregui

Per 11S14 el 13 de juny de 2022 a les 21:44 0 0

I que, com creieu que reaccionara el poder Judicial corrupte espanyol, no ho heu vist amb l'emerito, no teniu prous probes encara, espanya está podrida per dins i fora que es pot esperar amb aquesta pandilla del "a por éllos" en definitiva aquest "a por éllos" esta, recolçada per aquest mateix poder corrupte mogut per els fils del PP