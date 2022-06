Preocupant pronòstic de Francesc Mauri sobre l'aeroport del Prat

🎙 “L’aeroport de Barcelona s’acabarà inundant. Primer s’hauria de parlar de la defensa de la inundació, i després ja parlarem de l’ampliació.”



👤 Francesc Mauri, meteoròleg @tv3cat #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/v0ZAE1MzHu pic.twitter.com/gIAGBUJUAk — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) June 13, 2022

Elés més que evident i el cert és que els pronòstics no ens fan ser gaire optimistes. L'últim missatge d'alerta l'ha donat, fent referència a l'. En una entrevista al Planta Baixa, elde TV3 ha explicat que s'hauria de parlar de com defensar la infraestructura perquè ""."Per què primer parlem de l'ampliació de la tercera pista i no de com s'haurà de defensar?", s'ha preguntat Mauri. Ampliar el centre aeroportuari deva ser un debat que es va posar sobre la taula l'estiu passat, però finalment no es va produir per desavinences entre el, el govern espanyol i. La polèmica girava entorn de la preservació de l'espai natural de

