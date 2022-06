El segon nanosatèl·lit de la Generalitat es dirà «Menut»

El "Menut" no s'enlairarà des d'un cosmòdrom rus

" és el nom escollit per al segonque la Generalitat després de rebre gairebé el 22% dels 20.000 vots al web del concurs del programa, l'informatiu infantil i juvenil del canal. S'ha imposat amb solvència als altres nou finalistes (Borinot, Carquinyoli, Espiadimonis, Espurna, Esquitx, Estel, Galet, Minairó i Tafaner). El nom de "Menut" ha acumulat fins ai ha estat proposat per dues nenes: l', de 6 anys i de Tàrrega, i la, de 4 anys i de Figuerola del Camp. En un acte al Cosmocaixa, l'Ares i la Cèlia han rebut com a premi un viatge en globus i un guardó de mans del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals,, i de la presidenta de la CCMA,També han rebut un obsequi la vintena d’infants que van proposar els nou noms finalistes, que han assistit a l'acte amb les seves famílies. L'acte, presentat per la directora i presentadora de l'InfoK,, acompanyada per, reporter del programa especialitzat en temes de ciència, ha comptat amb la intervenció del director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya,, i l'actuació del divulgador científic, amb representants de l'equip Hermes, de l'Institut Terrassa, finalistes del concurs europeu de nanosatèl·lits escolars CanSat.El concurs de l'InfoK va començar a principis de maig: durant les dues primeres setmanes, elsvan fer arribar un total de 256 propostes de noms, una xifra rècord respecte a l’any passat, amb participacions d'arreu dei d'i, fins i tot, de llocs tan distants com el. D'entre tots els vídeos presentats, un jurat format per l'equip del programa i els responsables del llançament del nanosatèl·lit va triar els deu noms finalistes. A partir d’aquí, els súpers van poder votar entre els deu candidats fins a finals de maig, en què van fer arribar gairebé 20.000 votacions a través del web del Super3, el doble de la participació de la primera edició del concurs (que va guanyar).El "Menut", el segon nanosatèl·lit de la Generalitat, s'enlairarà en els pròxims mesos amb la missió d’observar la Terra per ajudar a controlar i combatre els efectes de la crisi climàtica. No ho farà però des del cosmòdrom rus de, situat al, com a protesta per la invasió de. Ho va anunciar Puigneró a finals de febrer, al Mobile World Congress. "Ens sembla que és una mesura necessària pel moment que viu Europa i Ucraïna", va apuntar Puigneró.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor