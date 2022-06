Experts en drets digitals reclamen exigir responsabilitats als governs per l'espionatge amb Pegasus

Experts en ciberseguretat i drets digitals reclamen poder exigir "responsabilitats" a governs i empreses per l'espionatge amb Pegasus. En un debat al comitè de l'que investiga l'ús d'aquest programari, el fundador de RootedCON,, ha demanat que s'estableixin controls sobre l'espionatge perquè, ha subratllat, es tracta d'una "eina necessària en alguns casos".Per Ramírez, "cal exigir responsabilitats excepcionals si es demostra un abús" en l'ús del programari per espiar. "Si hi ha hagut excessos és perquè hi ha una falta de control", ha remarcat, fundador d'SCSWorld, que ha apuntat que l'espionatge els fan "agents dels governs" i que les empreses que desenvolupen els programaris no hi participen.Pel fundador de RootedCON, el control dels programaris per espiar és "important" perquè han d'existir perquè la policia i els serveis d'intel·ligència "compleixin les seves obligacions". "Són eines necessàries", ha dit Ramírez, tot subratllant que s'ha de fer amb "control democràtic i constitucional".Al seu torn, la directora executiva de l'Electronic Founder Foundation,, ha demanat que, a banda d'exigir responsabilitats als governs, les empreses que desenvolupen els programaris també tinguin una "responsabilitat jurídica". Per Cohn, caldria que els governs impulsessin una moratòria en l'ús de Pegasus fins que hi hagi una "estructura de control".Segons Arditti, només grans països, com els de la Unió Europea i els Estats Units, poden accedir a programaris com Pegasus. A més, ha alertat que el seu ús requereix d'un "equip" per portar a terme l'espionatge i processar totes les dades. "Queda reservat a equips molt experimentats", ha afirmat, tot remarcant que les plataformes per espiar amb aquests programaris "requereixen de molts recursos". A més, ha detallat que les empreses només proporcionen els sistemes, però no participen en l'espionatge.Per la seva banda, el president de l'Associaicó Europea de Jutges,, ha instat els països a "dotar-se de normatives molt estrictes en aquesta matèria" i ha remarcat la necessitat d'independència judicial perquè els jutges autoritzin la vigilància si hi ha una "necessitat estricta". "Cal que hi hagi regles clares", ha destacat.Finalment, el supervisor europeu de protecció de dades,, ha dit que s'ha d'entendre que hi hagi situacions considerades "excepcionals" que justifiquin l'espionatge, com les que afecten la seguretat nacional. Tanmateix, ha remarcat que cal que hi hagi un "control estricte" i un "reforç del control democràtic dels mètodes de vigilància".

