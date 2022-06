Extingit l'incendi que ha calcinat dues naus industrials a la Garriga

L'incendi de la Garriga ha afectat 2 naus industrials. #bomberscat encara som a lloc amb 27 dotacions terrestres. Treballem en l'extinció de les flames que encara cremen a l'interior de totes dues naus i protegint les del voltant. pic.twitter.com/GRofRmaP6S — Bombers (@bomberscat) June 13, 2022

Vídeo | Ja hi ha 23 dotacions de bombers desplaçades a la Garriga per evitar que l'incendi en una empresa de vernissos i PVC es propagui a les naus veïnes



(📹 @jordiroxy / @rsilenci)



👉https://t.co/rcYUXhbvQg pic.twitter.com/iwVrULtJt2 — NacióGranollers (@NacioGranollers) June 13, 2022

Vídeo | L'incendi de #laGarriga ha afectat finalment dues naus i ha obligat a desallotjar de forma preventiva un supermercat de la zona



🔥 Els @bomberscat hi han treballat amb 26 dotacions terrestres i celebren que les flames han baixat d'intensitat



👉https://t.co/5kZsWNnVaB pic.twitter.com/M8Vadw4a6L — NacióGranollers (@NacioGranollers) June 13, 2022

L'que ha calcinat dues naus industrials aha estat donat per extingit pels Bombers cap a dos quarts de sis de la tarda d'aquest dimarts. El foc va començar ahir a la tarda en una nau de material de PVC, de 600 metres quadrats, que ha cremat completament.Les flames també en van afectar una altra, de 400 metres quadrats, també cremada del tot, que servia per emmagatzemar. Els Bombers han acabat de remoure el material cremat per assegurar-se que no quedaven flames i han accedit a les naus per comprovar que no hi quedessin. Després d'això s'han retirat del lloc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor