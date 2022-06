Nova proposta de quotes d'autònoms: 14 trams d'entre 245 i 565 euros al mes

Elha proposat afegir un tram més al nou sistema ded'acord amb rendiments reals dels autònoms, en una nova reunió de la taula de diàleg social entre el govern espanyol i les organitzacions en representació dels treballadors per compte propi. Eld'ha rebaixat la quota mínima cinc euros fins a 245 euros i ha millorat la proposta pels que guanyen entre 1.700 i 2.330. En canvi, el tram més alt ara passaria a ser de 565 euros al mes, 15 més que en l'anterior proposta. Les entitats analitzaran el text durant aquesta setmana i presentaran al·legacions en una pròxima trobada, divendres vinent.La principal novetat és la creació d'un nouamb unade 370 euros per als treballadors que guanyen entre 1.700 i 1.850 euros i que, en l'últim plantejament, havien de fer front a 400 euros de. També s'han reduït les quotes pels que guanyen entre 1.850 i 2.030 que passaran a pagar 400 euros -40 menys- i entre 2.030 i 2.330 que aportarien 440 euros -20 menys. D'altra banda, s'ha reduït en cinc euros la quota més baixa (245 euros) que pagarien els que cobren menys de 670 euros.Pel que fa als que més rendiments tenen –per sobre de 4.050- la cotització seria de 565 euros, 15 euros més que en l'anterior proposta. El plantejament s'aplicaria entre 2023 i 2025 com a "" fins que es pacti el canvi complet del sistema de cotitzacions. D'altra banda, l'executiu estatal ha posat sobre la taula més supòsits per demanar la prestació ded'activitat, que dona dret al 50% de la base de cotització durant sis mesos, si es pot provar que s'ha perdut un 75% de laSegons fonts coneixedores de la, hi haurà quatre motius per reclamar aquesta prestació: per supòsits econòmics, per problemàtica sectorial, per una situació extraordinària o per una baixada transitòria de facturació. Les mateixes fonts indiquen que cal "polir" elseconòmics ja que els criteris actuals són "excloents" pelssense treballadors. Durant la trobada s'ha tractat la possibilitat d'incorporar una modalitat parcial de protecció, compatible amb l'activitat.A la sortida de la reunió, UPTA ha valorat positivament la nova proposta, que s'allunya del sistema "absolutament pervers" actual i que beneficiarà el 65% del mig milió d'autònoms catalans, segons ha assegurat el seu presidenta l'ACN. El líder de l'entitat vinculada a laha assegurat que cal tancar aquesta negociació amb rapidesa, encara que no sigui amb l'acord de totes les parts. "Estem a la fase final de negociació, però alguns volen que tornem a la casella de sortida", ha dit.En canvi, la(ATA) –entitat que forma part de la patronal– el plantejament del nou tram estat rebut amb crítiques. "Pretendre apujar la cotització 900 euros a l'any –un 26% més- a autònoms que guanyin 1.700 euros al mes és posar pals a la roda als autònoms que ja estan suportant increments brutals de costos per la inflació", ha lamentat el seu president,, en un missatge a Twitter. Al seu torn, la(UATAE) han reclamat al govern espanyol "més ambició" en la disminució de quotes pels col·lectius amb menys ingressos.

