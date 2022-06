El truc del cogombre: així pots expulsar les paneroles de casa

El truc definitiu per destruir-les

Es viuen dies de molta calor i, els animals típics d'aquesta època treuen el cap per les llars d'arreu del país. És el cas de molts tipus de bestioles, també de les temudes -per alguns-. Tot i saber que arriben amb les altes temperatures, la seva irrupció a les cases és majoritàriament inesperada. Amb else les pot espantar. Te l'expliquem.Que a Catalunya s'hagi passat dels 20 i escaig graus als 40 de manera sobtada ha fet que. La presència d'aquest animal dins de casa no és grata per ningú. Per evitar que entrin a les llars hi ha mètodes casolans que poden ser molt efectius, com ara el del cogombre.En general, tot i que poden entrar per les finestres,. Són molt bones amagant-se i bastantquan algú les veu i intenta atacar-les. Per això mateix, davant l'arribada de l'estiu l'ideal és tapar tots els buits i esquerdes i, a ser possible, instal·lara les finestres perquè cap insecte pugui accedir a l'interior.A la cuina cal tenir especial cura, ja que elso lessón com unper a les paneroles. Per això, és recomanable tenir les galledes d'escombraries amb tapa i moure els electrodomèstics amb freqüència per a comprovar que no hi ha paneroles ben acomodades a la zona posterior.El que no era tan evident és que el, una hortalissa ideal per a amanides i altres plats frescos d'estiu. Aquesta hortalissa pot ajudar a espantar-les amb un truc natural i fàcil. Només es necessita un cogombre, la galleda de fregar i aigua.Per a començar, s'ha de tallar el cogombre com si es fes una amanida i introduir-lo en una liquadora a la qual s'ha d'afegir, més o menys, un got d'aigua i donar-li a la màquina fins a aconseguir el suc necessari per a després tirar-lo a la galleda de fregar, sense cap altre producte, només aigua. A més a més, la mescla és un bon netejador natural amb què fregar el terra que també fa de repel·lent davant les paneroles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor