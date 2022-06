Damià Pons i Ignasi Parody, premiats a la Nit Irla 2022

#NitIrla 2022 🎖️ 👉 El Memorial Francesc Macià vol reconèixer:



Arriba la, amb el tradicional lliurament dels memorials Lluís Companys i Francesc Macià i del Premi d'Assaig Irla, que enguany s'emmarca en els. Se celebrarà el proper, a partir de les 19.00, al(Plaça de Pau Vila, 3. Barcelona).El, que distingeix persones i entitats que hagin destacat per la seva acció en favor de la llengua, la cultura o la nació catalanes, s’ha atorgat enguany, en la modalitat individual, al filòleg, escriptor i políticper la seva tasca de divulgació de la història cultural i literària de Mallorca, contribuint així a la promoció de la llengua i la cultura catalana a les Illes Balears.En la categoria d’entitat, el jurat del Memorial Macià ha destacat el treball delper la defensa d’un periodisme rigorós i de qualitat i la voluntat de generar un espai comunicatiu propi a través de les seves publicacions i la denúncia dels silencis mediàtics.El, que enguany està dedicat a l’Any Europeu de la Joventut, s’ha premiat la trajectòria dpel seu treball al barri de la Trinitat Vella de Barcelona, impulsant la Fundació Privada TriniJove, que des de fa més de 30 anys promou el desenvolupament social i econòmic de joves en risc d’exclusió.En la modalitat col·lectiva, s’ha volgut reconèixer al, que actualment agrupa centenars de joves voluntaris d’arreu del territori treballant pels drets dels infants i adolescents i per la transformació socials del país.També es farà el lliurament del Premi d’Assaig Irla 2022 , que com s'ha anunciat recentment, és per a l'historiadori el politòlegper la seva obra Eixamplar les bases. El sobiranisme d’esquerres a Catalunya, el País Basc i Galícia.La cloenda de l’acte anirà a càrrec d'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya. També comptarà amb l’actuació musical del duet valenciàPer assistir, és imprescindible. L’acte també es retransmetrà en directe a través del canal de Youtube de la fundació i per xarxes socials amb el hashtag #NitIrla

