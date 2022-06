«Qui vol perreo», Rauw Alejandro parla en català a un concert i enamora la xarxa

Te’stimo nena pic.twitter.com/CMT2tj57fl — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) January 2, 2022

Això va ser ahir. La Rosalía l’està educant bé. pic.twitter.com/oM5nxYDyOh — Pol Batalla⚡️ (@pol_batalla) June 12, 2022

.@RCDEspanyol posted a video of Rauw Alejandro on Instagram with “Te Felicito” as the audio. 😶 pic.twitter.com/EayPRJbsr3 — shakirastuff (@shakirastuff_) June 11, 2022

A començaments d'any,feia una de les seves primeres declaracions públiques en català. Ho feia a través de Twitter, en una publicació en què expressava el seu amor per Rosalía amb un "". Com dirien, la intenció és el que compta.El cas és que el cantant de Puerto Rico ha millorat des d'aleshores. Ha demostrat el seu progrés en unamb altres artistes a l'Estadi de Cornellà-El Prat aquest dissabte.Un compte de Twitter, @pol_batalla ha compartit al seu perfil und'unes quantes de les declaracions que Rauw va fer durant l'espectacle. La primera:I continua: "On estan les noies solteres en la casa". El públic, completament entregat a l'artista, l'aclamava i demanava més. Petició a la qual Rauw responia, encantat:. De totes, totes, més fluid que al gener sí que se'l veu. Català a banda, Rauw també va aprofitar el dissabte, i que era al camp de l'Espanyol, per fer unsUnes imatges que va penjar el club al seu perfil d'Instagram i que han desfermat, ja que alguns usuaris de Twitter han aprofitat per treure unes altres fotografies d'ell vestit de blaugrana. Sigui com sigui, el que és evident és que l'estada a Barcelona ha donat molt de si.

