​El Port de Barcelona connectarà els creuers a la xarxa elèctrica el 2026

El Port de Barcelona aporta el 2% del PIB de Catalunya i, en canvi, genera el 0,7% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Primers vaixells connectats el 2023



Els creuers que arriben ales podran començar a connectar a la, consumint així únicament energia renovable quan estan atracats al recinte portuari. Però no seran únicament els creuers els vaixells que consumiran energia neta i renovable mentre operin a la capital catalana.Pel Port de Barcelona passen cada any tota mena de productes d’importació i exportació amb un valor de més de 60.000 milions d’euros. Aquestes mercaderies representen el 24% del comerç exterior marítim de l’Estat i el. L’aportació de la Comunitat Portuària de Barcelona al producte interior brut (PIB) de Catalunya arriba al 2%. Però l’activitat que es genera als molls del recinte portuari només suposa el 0,7% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. És a dir, el Port de BarcelonaTot i això, conscient del seu compromís amb el medi ambient i amb la ciutadania, el Port de Barcelona ha desenvolupat en els últims anys nombrosos projectes per descarbonitzar l’activitat i reduir les emissions. En elper al període 2021-2025, la sostenibilitat ambiental i la transició energètica són un dels eixos centrals i fixen un objectiu ambiciós: ser un port neutre en emissions l’any 2050.Un dels projectes amb els quals es podrà fer realitat aquest repte és Nexigen . Es tracta d’un pla per descarbonitzar l’activitat i millorar la qualitat de l’aire, contribuint al benestar de les noves generacions. Una aposta de futur que comportarà notables beneficis ambientals gràcies a l’del Port de Barcelona i que en el seu nom suma les paraules next, generation i oxigen.Per fer realitat el projecte Nexigen , el Port de Barcelona invertiràen adequar els seus molls fent possible que els vaixells es connectin a una xarxa elèctrica alimentada per energia neta amb certificació d’origenmentre estiguin atracats. D’aquest total, 90 milions d’euros corresponen a les inversions que es faran en els sistemes OPS (onshore power supply) de connexió. Els 20 milions d’euros addicionals són necessaris per desplegar la xarxa que inclou la construcció de la nova subestació Port, la connexió en alta tensió a la subestació Ronda Litoral de Red Eléctrica i el desplegament de la xarxa de mitja tensió per tot el recinte portuari.Quan Nexigen sigui una realitat, s’hauran estès més dei s’hauran fet 20,5 quilòmetres de canalitzacions fins a les terminals. No es tracta, per tant, d'un projecte senzill, però els beneficis que comportarà per a les persones justifiquen la seva realització.Les primeres connexions elèctriques de vaixells es podran fer a la terminal de contenidors BEST i a la Terminal Ferry de Barcelona. L’any 2026 també estaran operatius els primers punts de connexió al moll Adossat.Quatre anys més tard, el, la idea ésdels creuers, el moll Prat de contenidors i les terminals de ferris de la dàrsena de Sant Bertran i el moll de Costa, eliminant 66.000 tones de CO2 i 1.234 tones de NOx de les emissions de l’activitat portuària. Això vol dir reduir eldurant la seva estada a moll i eliminar el 22% de les emissions de NOx i CO2 de tota l’activitat portuària.Per assolir aquestes fites, els propers passos que es donaran serà tramitar la petició d'accés i connexió d'una posició per a gran consumidor a la nova subestació Ronda Litoral que ha de construir Red Eléctrica, un cop s’ha publicat la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica per al període 2021-2026, i treure a licitació el projecte pilot a la Terminal Ferry.La connexió a la subestació Ronda Litoral farà possible el desplegament d’una xarxa de mitjana tensió intel·ligent i flexible que distribuirà energia elèctrica d'origen renovable als diferents molls. Després, a cada moll s'instal·laran els OPS, una mena d’endolls gegants, amb el sistema de gestió de connexió necessari per a cada tipus de vaixell.L’efectivitat que el projecte Nexigen tindrà per reduir les emissions portuàries està garantida i permet assegurar al president del Port de Barcelona,, que es tracta d’una “acció climàtica per contribuir a un millor planteta, amb més benestar per a la gent i més respecte pel medi natural”.“Amb Nexigenposant al Port de Barcelona al capdavant de la descarbonització de l'activitat portuària, marítima i logística”, emfatitza el seu màxim responsable.