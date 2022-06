Com has de vestir durant la Patum per no prendre mal?

Saltar els plens

Berga s'endinsa aquest dimecres en cinc dies d'embogiment per la. La festa berguedana per excel·lència se celebra aquest any, entre el 15 i 19 de juny, sota un ambient de màxima eufòria per la represa després de dos anys d'aturada per laPer participar-hi cal anar, ja que és necessari protegir-se del foc i les aglomeracions. Així, és necessari portar camisa de màniga llarga i cotó, mocador, barret, calçat resistent i ulleres de protecció per als ulls, si s'escau.molesten i dificulten el funcionament de la festa, de manera que l'Ajuntament prohibeix la seva entrada a la plaça de Sant Pere i demana evitar-les durant els passacarrers. Per seguretat, també es prohibeix l'entrada d'a la zona de Patum durant el desenvolupament de la festa.Per saltar els plens cal tenir present que. Si un no ha vist mai com es desenvolupa, el millor és no entrar-hi i esperar a fer-ho en la següent ocasió. Cal deixarde la plaça i, especialment, quan es demani un ampli corredor des de sota el Tabal fins a l’Ateneu.