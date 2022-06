Turull preserva la unitat amb Borràs amb la tria del secretari d'organització

Cohabitació Saldoni-Torrents

"Estic convençut que, per ser fidels a l'esperit unitari de la candidatura, enés la persona adequada per desenvolupar la tasca de secretari d'organització, i per això m'agradaria molt comptar amb ell per la feina que tenim per endavant". Aquesta és una de les frases més destacades de la carta que, secretari general de, ha enviat aquest dilluns al migdia a la militància per proposar Torrents, nom de l'òrbita de, com a responsable de la maquinària del partit. En la votació del 4 de juny, proclamada al congrés d'Argelers , el regidor ava quedar fora de la direcció perquè no va superar el 50% dels vots exigit. Turull tenia un mes per plantejar una alternativa -el reglament estipula que s'ha de proposar un "nou candidat"-, però no ha volgut esperar més per tornar a proposar el nom de Torrents. Preservar laha pesat més que qualsevol altra consideració.Fa sis dies, en la primera reunió de la nova direcció , el regidor badaloní va acostar-se a l'hotel on es va produir la trobada, però no va ocupar el seu lloc a la direcció malgrat que Turull ja va posar el seu nom damunt la taula. Existien veus -així ho remarquen diverses fonts consultades per- que apostaven per proposar un altre nom amb l'argument que Torrents no havia superat el tall i que tornar-lo a proposar implicaria "desatendre" el mandat de la militància. També hi havia dirigents que, tot i no veure amb simpatia la proposta de secretari d'organització -li retreuen un perfil "poc institucional" i "inexpert" per la tasca a fer-, remarcaven que no havia estat escollit, de manera que se li hauria d'oferir una segona oportunitat. I aquest és, precisament, el camí que ha escollit Turull en la primera decisió rellevant que adopta des que va arribar, fa una setmana, a la secretaria general.En la carta als militants, l'exconseller -sense fer retrets als afiliats, que van castigar els perfils més propers a Borràs, com també va certificar l'exigu suport obtingut percom a vicepresidenta- posa de manifest que el resultat del congrés "va comportar un desequilibri", perquè van caure dos perfils -Torrents i, vocal de la direcció- proposats per la presidenta del Parlament., també plantejat per Borràs, va decidir no integrar-se a la direcció arran de les incompatibilitats pel fet de ser membre de la(CJA) del Govern. Per suplir-los, Turull ha optat per tornar a proposar Vallès, mentre que en el cas de Sàmper el relleu és Lluís Guinó , dirigent de llarga trajectòria ai alcom a diputat i alcalde de Besalú, a qui Borràs va recuperar com a assessor quan va aterrar al Parlament.Guinó va ser un dels dirigents postconvergents que van fer el trànsit del PDECat cap a Junts. Quanva estripar el carnet del partit postconvergent, a finals d'agost del 2020 , va trigar uns quants dies a alinear-se, però finalment -i per decepció d'alguns membres de la cúpula del PDECat, que li tenien molta confiança en tant que membre fundacional de la direcció i molt proper a- va apostar per fer el salt a Junts. En el judici a la mesa del Parlament que va protagonitzar la declaració d'independència, Guinóen el moments dels fet de la tardor del 2017. Ara torna a la direcció d'un partit per la seva confiança amb Turull -han compartit escó durant anys- i també amb Borràs. "És una proposta feta des del convenciment que ajudarà a reforçar la nostra unitat i", insisteix el secretari general en la missiva a la militància.Com es farà la votació? Se sotmetran al judici de la militància els tres noms -Torrents, Vallès i Guinó- en bloc, sense llista desbloquejada. Això vol dir que, en cas que hi hagi més vots favorables que contraris a la proposta, el pack serà validat. Tampoc caldrà arribar ala favor, segons ha detallat Turull. El secretari general no s'ha volgut posar en la tessitura d'haver de fer una tercera proposta als afiliats, perquè de portes endins. La votació serà telemàtica, com és habitual, entre aquest dimecres a les 9 del matí i dijous a les dues del migdia, de manera que al cap d'una estona ja podran ser proclamats els resultats. Si la militància s'alinea amb la proposta, la direcció quedarà completada Dins dels equilibris interns dins la direcció s'hi ha d'incloure un altre element, que és que, fins ara secretari d'organització, és ara adjunt a Turull i encarregat de la política municipal . Una tasca que, a un any vista dels comicis locals, és d'especial importància. En aquest sentit, diversos dirigents consultats perassenyalen que l'experiència de Saldoni és superior a la de Torrents i que els termes actuals no es revertiran abans de les municipals. "Aquest tema, però, l'havíem de matar. Votar, acceptar i", resumeix un coneixedor de la situació de provisionalitat en què havia entrat la nova direcció amb les tres vacants pendents de resoldre's.Un cop es desbloquegi la carpeta de la secretari d'organització, tots els ulls estaran posats en dues qüestions. En primer lloc, les esmenes a les, entre les quals sobresurt la política, en què el partit aposta per liquidar la taula de diàleg a partir del cinquè aniversari de l'1-O i explora la possibilitat de sortir del Govern. Una possibilitat que entronca amb la segona gran carpeta oberta, que és signat fa un any entre Jordi Sànchez i Pere Aragonès . Turull ha clarificat aquest cap de setmana que la prioritat és "avaluar" i no "trencar" l'entesa amb els republicans, tot i que dins l'entorn de Borràs hi ha partidaris de sortir del Govern davant l'estratègia -per ara fallida- del diàleg amb l'Estat.Una hipotètica consulta sobre l'acord amb els republicans, en tot cas, anirà més enllà de la segona fase del congrés, prevista pels dies 16 i 17 de juliol a. Si no hi ha cap sorpresa, s'hi arribarà sense encara haver escollit el candidat o candidata a l'alcaldia de plaça vacant des de la renúncia d'Elsa Artadi . Un debat que, si deriva -com tot indica- en unes primàries amb més d'un aspirant, tornarà a posar a prova el tàndem Turull-Borràs. El primer test, el de la secretaria d'organització, s'ha resolt amb el blindatge de la unitat interna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor