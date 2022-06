El Vaticà és contundent: el Papa Francesc no pensa renunciar

"Ja és prou problemàtic tenir un Papa retirat,". Aquestes paraules les va pronunciar una font del Vaticà a La Vanguardia davant dels dubtes que generava l'estat de salut del Pontífex i de la convocatòria extraordinària per escollir nous cardenals de la cúria eclesiàstica, molts dels quals són candidats clars per a succeir Bergoglio. L'última setmana de maig es va anunciar aquesta reunió per al 27 d'agost que va posar en alerta el Vaticà.El consistori serà per ratificar la creació de 21 nous cardenals -entre ells l'espanyol Fernando Vérgez- i s'allargarà fins al dia 29. Ara, després de tots aquests dubtes, el Vaticà ha estat molt clar:. Ara per ara, l'únic Pontífex que ha renunciat al càrrec en 700 anys ha estat l'antecessor de l'argentí,Segons ha publicat l'ABC, fonts eclesiàstiques d'alt nivell asseguren que aquesta situació no està ni tan sols sobre la taula.l'amplificació de les notícies sobre la suposada debilitat del Papa i del seu estat de salut "com un intent per perjudicar la imatge de la cúria i fer trontollar l'estabilitat" de Bergoglio.El que és cert és que l'any passat ja va haver de ser operat del còlon i, en les seves últimes aparicions, ha necessitat una cadira de rodes per moure's a causa de greus problemes en un genoll. Els seus, però, no impedeixen els moviments que impulsa el Papa Francesc per tal de renovar les altes esferes del poder catòlic i de l'administració eclesiàstica del Vaticà.

