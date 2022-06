Els sindicats de Ryanair criden a la vaga els dos primers caps de setmana d'estiu

Els afectats tindran dret a una compensació d'almenys 250 euros

ElsUSO i Sitcpla han fet una crida alsa anar a ladurant els, entre el 24 i el 26 de juny i entre el 30 de juny i el 2 de juliol. En un comunicat, les organitzacions sindicals han lamentat que els empleats de Ryanair "continuen sent". Per això, han reclamat a l'empresa que compleixi "els drets laborals bàsics i les sentències judicials" i s'assegui ai unes condicions de treball dignes per a tota la plantilla". Lidia Arasanz, secretària general de la secció sindical d'USO a Ryanair ha reivindicat que l'aerolínia "és l'”.Segons han detallat els sindicalistes,no és cap altra que aconseguir que Ryanair reprengui les negociacions del primer conveni col·lectiu per als tripulants de cabina a Espanya, que. Alhora, s'han oposat a l'acord firmat amb CCOO, "un sindicat sense implantació entre el personal de vol de la companyia, amb condicions de treball ja aconseguides per SITCPLA i USO, bé com a resultat de les anteriors vagues o després de reclamacions judicials”, ha detallat Manuel Lodeiro, el vicepresident de Sitcpla a Ryanair.Tant USO com Sitcpla han coincidit a dir quedavant la negativa a signar les condicions precàries ofertes". Denuncien que Ryanair els intenta "esborrar amb un acord que només s'aplica si estàs afiliat a CCOO". És més, han detallat que l'acord inclou millores que s'inclouen en sentències judicials guanyades contra l'empresa, com l'augment salarial de 1.000 euros el 2022 i de 800, per al 2023; i també la programació fixa de 5 dies de treball i tres de descans. De la mateixa manera, han explicat que els contractes de treball permanents i directes amb Ryanair, sense intermediació d'agència, -que només s'ofereixen als afiliats a CCOO- ja es van pactar el 2019, però s'havia incomplert.D'altra banda, han assegurat que cobrar per sota del salari mínim, com encara passa en els tripulants amb contractes per hores, és unai denunciada a Inspecció. "A més de tancar aquest acord a esquena dels sindicats que representen la plantilla, Ryanair segueix sense aplicar la legislació laboral espanyola", han conclòs, tot detallant que els tripulants de cabina continuen tenint problemes per demanar les vacances o per sol·licitar reducció de jornada, tampoc reben les nòmines en el format legal, i no poden beure aigua als avions.L'organització en favor dels drets dels consumidors,, ha advertit tots els passatgers que puguin veure's afectats per la nova vaga de tripulants de cabina de Ryanair que teneni a la"en set dies" -o a un transport alternatiu fins a la destinació final-si el vol es cancel·la. Encara que la companyia encara no ha anunciat cap cancel·lació de vols, "és previsible que certs trajectes es puguin veure afectats", ha alertat Facua.L'entitat s'ha remès a què la normativa europea recull que “els passatgers rebran una compensació per valor de 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per als intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres entre 1.500 i 3.500, i 600 euros per a la resta de vols". Facua afegeix que una sentència del(TJUE) del 2018 va determinar que una vaga de treballadors no es considera dins del concepte "circumstàncies extraordinàries", per la qual cosaHi haa la normativa, com per exemple quan l'empresa informa els usuaris de la cancel·lació "almenys amb dues setmanes d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista", per exemple. El TJUE, a més a més, va dictaminar en una altra sentència del maig del 2017 que el dret a rebre aquestes compensacions es fa extensible a aquells casos en què el vol no sigui cancel·lat, però pateixi unde la seva arribada a la destinació final.

