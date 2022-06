Turull torna a plantejar a la militància de Junts que David Torrents assumeixi la secretaria d'organització

, secretari general de, ha comparegut aquest dilluns de manera extraordinària després de la reunió de l'executiva del partit. Ho ha fet per anunciar que ha proposat de manera oficial David Torrents com a secretari general de la formació . Es tracta del mateixi dirigent que, en el congrés d' no va rebre els suports necessaris per accedir de manera directa al càrrec . En el cas de les altres dues vacants de la cúpula, els noms proposats són-que en primera instància no va ser escollida- i també, dirigent de llarga trajectòria dins dei delcom a diputat al, membre de la mesa i alcalde de"La proposta es basa en què hi havia un acord per fer una candidatura unitària, que era el que ens demanava tothom, i això quedava desequlibrat", ha apuntat Turull. Els noms ara. El fet d'omplir les vacants era competència del secretari general, que no ha volgut esgotar en cap cas els 30 dies de marge que li permetia el reglament intern. D'aquesta manera, Turull i, presidenta del partit, prioritzen la unitat dins la formació i recuperen al màxim els noms que formaven part de la candidatura conjunta pactada fa només unes setmanes.El secretari general ha indicat que Torrents -un nom proposat per Borràs- és una persona "molt capaç" per assumir el càrrec, i ha indicat que espera fer "molta i bona feina al seu costat". "L'acord que vam proposar eni, després de les votacions, quedava descompensat. Per això torno a fer aquesta proposta a la militància, que és qui té l'última paraula. Vull treballar amb el plantejament de tenir la confiança de la militància. Si no hi és, ja serà una altra pantalla. Hem de ser respectuosos amb el veredicte dels afiliats", ha remarcat. La consulta a la militància, sinó que hi hagi més vots a favor que en contra. La votació en grup no apareix, d'inici, al reglament del conclave., ha apuntat el secretari general. Els tres noms -Torrents, Vallès i Guinó, un dirigent que malgrat formar part del nucli dur del PDECat al costat deva acabar alineant-se ambquan va estripar el carnet postconvergent- es votaran de manera conjunta. La setmana passada, en la primera trobada de la nova direcció, Turull ja va plantejar el nom de Torrents, regidor ai mosso d'esquadra de professió, però la proposta no s'ha oficialitzat públicament fins al cap d'una setmana. "Els afiliats van parlar, em toca a mi fer un plantejament i el faig des de la compactació, lai la unitat. És bo que es mantingui l'equilibri de la candidatura al congrés", ha resumit Turull.En el congrés d'Argelers hi va haver elements dins la votació que van evidenciar un càstig a noms plantejats per Borràs. El cas de Torrents va ser el més clar, perquè en un inici va quedar fora de la cúpula, però n'hi va haver un altre que va generar enrenou, com va passar amb. Proposada com a vicepresidenta per part de la presidenta del Parlament, de qui és molt propera, es va quedar a pocs vots de no poder integrar-se dins la direcció. En les votacions, el més votat va ser Turull, seguit de la vicepresidenta Anna Erra - que deixarà l'alcaldia de Vic, com va avançar NacióDigital -, mentre que Borràs va ser el tercer nom amb més suports del conclave.

