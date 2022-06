Sèries fàcils per desconnectar el cervell: quines són les millors disponibles a les plataformes?

The Durrells - Movistar, Filmin

Grace and Frankie - Netflix

Smallville - Disney

Scrubs - Disney+

The Pursuit of Love - Movistar

Bridgerton's - Netflix

Love, Victor - Disney

Brooklyn Nine-Nine - Netflix

Downton Abbey - Amazon, Netflix

Gossip Girl - HBO Max

The Sex Lives of College Girls - HBO Max

The Good Place - Netflix

All Creatures Good and Small - Filmin, Movistar

Castle - Disney

Lucifer - Netflix

Dash & Lily - Netflix

La voràgine d'estrenes a les plataformes és esgotadora per a la majoria del públic. Veure, seguir i estar al dia desetmana rere setmana provoca una tensió considerable i la pèrdua de la raó principal per la qual existeixen aquests títols: entretenir, fer passar l'estona, gaudir-ne. És per això que cada vegada més es requereixen sèries, minisèries o títols "per desconnectar el cervell" ao companyia: productes considerats de consum relativament fàcil, de no gaires minuts ni d'una trama contundent.La immensa majoria són injuriades per certa, que infama aquesta mena de títols menys transcendentals a un racó del catàleg, sense tenir el reconeixement ni la rellevància de les sèries nominades a premis. En canvi, eque permet un descans de la vida quotidiana sense haver d'establir un gran compromís amb una sèrie transcendental o amb una història de gran profunditat que requereixi molta atenció. Us deixem una tria de les millors que podeu descobrir a les plataformes de contingut en streaming.La sèrie afable per excel·lència. Si no l'has vista encara, estàs perdent el temps, sobretot si necessites pau, tranquil·litat i un contingut relativament fàcil sense cap mena de complicació en la trama. A partir de les històries biogràfiques escrites pel naturalistaes vertebra aquesta sèrie que narra les peripècies de la família en instal·lar-se a l'illa grega de Corfú. Una petita joia d'orfebreria narrativa que presenta un panteó de caràcters dispars, interessants i entretinguts.Sembla mentida, però dos homes descobreixen el seu amor real i vertader a l'edat de 70 anys: decideixen trencar els seus matrimonis respectius amb dues dones i casar-se. La sèrie, que trenca tòpics, estereotipis i guions -que ni s'han aproximat a aquesta trama- per abordar com les dues dones, la Grace i la Frankie, gestionen tota aquesta situació. En paral·lel, els dos homes que per fi poden viure el seu amor sense amagar-se, també han d'adaptar-se. El repartiment és de luxe:Llegenda de la televisió adolescent, perfecte per a tot aquell públic enamorat del contingut sobre superherois. I és que aquesta sèrie narra la vida adolescent i jove de Clark Kent, més conegut com a Superman, a través del seu pas per l'institut i del seu dia a dia amb els seus pares en una granja de Kansas.clàssica de la televisió de fa dues dècades. No és pas un element negatiu: generacions van quedar marcades pels protagonistes i ara, amb l'auge dels superherois, és un bon motiu per recuperar-la.La sèrie es desenvolupa en un hospital molt singular on es produeixen tota mena d'incidents. Divertida, esbojarrada (i una llegenda de la televisió, que va trencar la transcendentalitat i serietat lligada al gènere dels hospitals), explica la història un noi somiador, enamoradís i honest que acaba d'entrar a treballar com a intern, i ens explicarà el dia a dia dels metges, els pacients i els seus nous companys de feina: l'Són només tres episodis, però aquesta sèrie pot ser tot un descobriment per a moltes persones que no coneixen les novel·les de Nancy Mitford. Dues joves unides no només pels lligams familiars, sinó per les ganes de viure i desafiar el que se n'espera com a dones en ple anys vint, llançant-se de cap a qualsevol experiència que la vida i l'amor els tingui preparada. Impulsiva i inconformista, Linda no para de buscar el romanç perfecte, mentre que Fanny, més prudent i reflexiva, aspira a una relació més sòlida, convencional i realista. El repartiment, un autèntic luxe:(que també dirigeix la minisèrie)., aquesta sèrie victoriana sobre amors, relacions, matrimonis, famílies aristòcrates i un Regne Unit engalanat en les seves millors festes és un dels més excel·lents exemples de sèrie fàcil per passar l'estona i gaudir d'una trama senzilla, entretinguda i efectiva. Dues històries d'amor (en dues temporades) que giren al voltant de laamb moltes trames secundàries que faran les delícies per algú que busca alguna cosa més tranquil·la.Una de les sèries més afables, divertides i entretingudes de la llista. Basada en la novel·la per a joves de Becky Albertalli, que va inspirar el llargmetratge, explica la història de Victor, un nou estudiant deque pateix els clàssics dilemes d'aquesta edat: s'està enfrontant a problemes a casa, adaptant-se a una nova ciutat i descobrint la seva orientació sexual. Quan tot se li està fent difícil, s'acosta a Simon -el personatge que va protagonitzar la pel·lícula original- perquè l'ajudi a bregar amb els alts i baixos de la seva vida.L'aposta més divertida, esbojarrada i fàcil de les sèries sobre policies. Aquesta sitcom presenta laon un grup d'agents i detectius conviuen per resoldre crims, comandats pel capità Holt. El personatge principal, el detectiu Jake Peralta, dirigeix tot un llistat de personatges peculiars que conformen una sitcom de la comissaria carregada de gags, sketchs i guions molt divertits, que trenquen els motlles de les clàssiques sitcoms sobre grups d'amics., les relacions entre els personatges i el to informal però molt divertit són una grandíssima invitació per a tothom per a deixar-se encisar per aquesta gran sèrie. Ja la teniu sencera, perquè ha finalitzat aquest mateix any.Ambientada el 1912 en una mansió anglesa i abastant un període que cobreix des de la Primera Guerra Mundial fins al començament dels anys 20,narra la història d'una complicada comunitat. La casa ha estat durant generacions la llar de l'aristocràticaperò també on els seus criats viuen, fan els seus plans i somien. Alguns són fidels a la família, però altres, en canvi, marxen buscant una vida millor, amor o simplement aventures. La gran diferència resideix en què mentre ells coneixen molts secrets de la família, la família sap molt poc d'ells.Aquesta adaptació de les novel·les deva ser tota una revelació per a les generacions de joves adolescents de fa una dècada. Ara, segurament, és un bon moment per tornar-hi o per endinsar-se per primer cop en el retrat de la vida dels adolescents del barri de l'Upper East Side de Nova York.(de Netflix) veu d'aquesta sèrie en el que mostra aquests joves que van a col·legis elitistes, però que s'aventuren al món de les drogues, el sexe i altres problemes. Les protagonistes són dues noies que havien estat molt bones amigues, la(Blake Lively) i(Leighton Meester), però que s'han enamorat del mateix noi,(Chace Crawford).Sèrie girant al voltant de quatre companyes d'habitació i estudiants de la prestigiosa universitat New England Essex, situada a la costa est dels Estats Units., però ara es troba de cara amb un nou escenari on no té el control. Ella pot ser afectuosa, ambiciosa i estar preparada per allò que la universitat li ofereix acadèmicament, però allà s'adonarà que realment no està preparada per allò que el New England Essex li té reservat socialment parlant: ni les relacions ni el sexe.Una comèdia satírica molt lleugera, fresca i divertida que aborda un dels problemes més complexos de la història de la humanitat: hi ha vida més enllà de la mort? La sèrie situa de manera delirant diversosGirs de guió inesperats, personatges molt ben construïts i divertits, a més d'una durada perfecta per a una sèrie que va saber no estirar el xiclet.Una de les minisèries més meravelloses que amaga Filmin i tot el panorama dels catàlegs de les plataformes. Delícia britànica, al més pur estil de produccions com, que explica la història d'un veterinari escocès que marxa al camp anglès a treballar, en un petit poblet en l'època posterior a la. Històries mundanes, afables i divertides que passen la mar de bé i aconsegueixen dibuixar un somriure a tothom que s'endinsa en els verds prats, les granges i els petits comerços de la sèrie.Un clàssic de la televisió abans de les plataformes, que va fer furor entre els espectadors de tot l'estat ara fa una dècada.(Nathan Fillion), un escriptor de novel·les de misteri que col·labora a la resolució dels casos que investiga el departament de policia de Nova York. A partir d'aquesta premissa, un assassí en sèrie es dedica a reproduir els crims que Castle descriu a les seves novel·les. Intentarà solucionar tots aquests embolics amb la detectiu(Stana Katic), amb qui desenvoluparà una relació complicada entre l'odi, l'amistat i l'amor.Possiblement la sèrie més fàcil de totes les que us presentem en aquesta llista, a la vegada que esbojarrada pel seu plantejament:i marxa de l'infern per instal·lar-se a la ciutat de Los Angeles. A partir de llavors, decidirà obrir un luxós piano-bar anomenat Lux des d'on incentivar festes de tota mena per gaudir d'una vida si responsabilitats. Un cop allà ajudarà la policia a castigar els més perillosos criminals de la ciutat, atesa la seva condició de Príncep de les Tenebres.Comèdia romàntica de caràcter adolescent que farà les delícies per a totes aquestes persones que l'únic que necessiten és una història fàcil i senzilla per passar-hi l'estona. Explica el romanç nadalenc d'un noi amb un caràcter molt cínic, Dash, i l'optimista Lily, amb una personalitat contrària a la d'ell.mentre intercanvien notes en un llibre que deixen per tot Nova York.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor