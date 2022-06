L'alcaldia de Terrassa, una batalla en femení

i un candidat podrien lluitar per ocupar l', el pròxim mes de maig del 2023. Tot i que encara no s'han fet públics la majoria dels noms que encapçalaran les llistes, els moviments dins de les formacions i les converses de passadís fan augurar una granque podria finalitzar amb una fita històrica: lade la ciutat.Les candidates que ja s'han oficialitzat són(ERC),(Junts) i(PSC). No obstant això, la recent renúncia del fins ara líder de Cs, Javier González , obre la porta aque ja ha agafat més presència mediàtica, a que sigui la persona que defensi el partit taronja als comicis locals.Per la seva banda, els comuns, que van quedar-se sense representació al consistori, tornaran a fer una aposta per "decidir l'alcaldia de Terrassa", tal com van afirmar en l'acte de presentació de la candidatura conjunta Terrassa En Comú Podem . I la seva cara visible serà possiblement la responsable d'organització de Catalunya En Comú,molt més activa a xarxes en matèria egarenca des de fa unes setmanes.El PP tornarà també amb tota l'artilleria per fer-se, de nou, un lloc a la sala de plens egarenca i segurament ho farà ambal capdavant. Qui no perdrà pistonada serà Vox, que podria aconseguir els vots necessaris per posar un regidor a la palestra municipal. I amb tota probabilitat seràque ja fa mesos que ha iniciat la campanya a les xarxes socials.L'únic partit que podria no portar una dona per lidera-lo ésqui tornarà a confiar amb l'actual alcalde,per revalidar el lideratge a la ciutat. Caldrà, però, esperar la decisió de laque no arribarà fins després d'estiu i que manté en la incògnita qui agafarà el relleu de Maria Sirvent i Marc Medina.Mai abans tantes dones havien liderat les llistes electorals dels partits a. Una fita històrica que representa un abans i un després a lai que per moltes volen que sigui una tendència que vagi més enllà de Terrassa.Si mirem les llistes dels anys anteriors, elal capdavant dels partits tradicionals. L'anyde la CUP va aconseguir fer-se un lloc entre la resta de candidats, mentre que pel pròximles dones que lideraran la campanya.De fet, durant aquest mandat la ciutat ja ha fet història amb la celebració del. Va ser el mes de juliol del 2021 i es va traçar el full de ruta per a què les polítiques feministes siguin transformadores a la ciutat. Entitats i partits polítics van mostrar allà unainsòlita en altres temàtiques de la ciutat per remar conjuntament en contra del sistema patriarcal.Després d'un mandat atípic pel que fa a les forces amb representació municipal, els diversos partits que van quedar fora esperen tornar a formar part d'un ple més fragmentat on elsi elsseran decisius de ladel pròxim govern local. A continuació, un recull de les alcaldables, amb algunes entrevistes incloses, on comencen a escalfar motors per liderar el tercer ajuntament amb més població de Catalunya.

